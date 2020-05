L’économie arménienne se développe de 3,8% au premier trimestre 2020

L’expansion économique de l’Arménie au premier trimestre de 2020 s’est élevée à 3,8% par rapport à la même période en 2019, atteignant 1241 milliards de drams en termes absolus, selon les chiffres, publiés par le Comité national des statistiques (NSC).

Mais par rapport au quatrième trimestre 2019, la croissance du PIB au premier trimestre de cette année a chuté de 38,8%.

Selon le NSS, au premier trimestre 2020, l’agriculture, la chasse et la foresterie, la pêche et la pisciculture ont enregistré une augmentation de 4,4%, l’industrie, y compris la production d’énergie, a augmenté de 2,1%, le commerce et les services ont augmenté de 5,8%. Dans le même temps, le secteur de la construction a reculé de 12,1%.

Au premier trimestre de 2020, le PIB par habitant s’élevait à 428 337 drams ou 888 $.

Le 29 avril, le Parlement arménien a approuvé une révision des indicateurs budgétaires pour compenser les conséquences du COVID-19. La croissance du PIB initialement prévue de 4,9% a été réduite à 2 %.En outre, le volume du PIB initial de 7 095 milliards de drams a été réduit à 6 485 milliards de drams et le budget déficitaire prévu antérieur de 160,7 milliards de drams a été porté à 324 milliards de drams.

La part des recettes fiscales dans le PIB passera de 22,6% à 22,1%. Plus précisément, les recettes fiscales chuteront de 169,1 milliards de drams à 1433 milliards de drams. Le déficit budgétaire de l’État atteindra 5% du PIB par rapport aux 2,3% précédents et le gouvernement devra obtenir un financement supplémentaire de 260 milliards de drams.