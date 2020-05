Nikol Pashinyan : « Des mesures strictes doivent être prises pour contrôler la propagation de la pandémie »

Hier une séance ordinaire du gouvernement de la République d’Arménie a eu lieu sous la présidence du Premier ministre Nikol Pashinyan.

Avant de discuter des questions à l’ordre du jour, le Premier ministre a évoqué la situation liée au virus « Covid-19 » en Arménie et a notamment dit : « Chers collègues, les développements dus à la propagation du coronavirus sont préoccupants. Hier, 335 nouveaux cas ont été confirmés. Au total, 70 décès ont été enregistrés.

Hier, j’ai demandé des informations sur l’humeur de la société concernant la propagation du coronavirus, et j’ai appris des faits étonnants, même qu’on parle dans la société que le gouvernement donne de l’argent aux gens pour accepter de devenir des patients avec un diagnostic positif de coronavirus. Et il y a une explication concrète à cela : soi-disant, pour recevoir une assistance internationale, le nombre de patients et de décès est très important, donc les décès dus à d’autres maladies sont enregistrés comme des décès dus au coronavirus.

Chers compatriotes, je tiens à souligner une fois de plus que depuis le premier jour de détection du coronavirus, nous n’avons pas fourni au public des informations inexactes. En fin de compte, notre gouvernement tout au long de ses activités n’a transmis aucune information manipulatrice au public. La situation est beaucoup plus grave que nous ne pouvons l’imaginer. Nous devons prendre les mesures les plus strictes pour contrôler l’épidémie afin de ne pas avoir à revenir aux mesures restrictives les plus radicales.

A ce stade, notre stratégie est la suivante : nous devons être en mesure de créer des conditions de confinement sans l’instauration du confinement », a déclaré Nikol Pashinyan, soulignant que le Bureau du commandant intensifiera ses activités.

Le gouvernement a approuvé le premier programme dans le cadre de programmes de développement économique à long terme totalisant 80 milliards de drams fournis par le gouvernement arménien. Les investissements seront réalisés par l’Etat selon la logique du cofinancement afin de partager les risques existants et potentiels des organisations privées dans la situation actuelle et apporter un soutien financier. En conséquence, il est proposé d’envisager des investissements allant jusqu’à 50 milliards de drams pour l’acquisition des actions du fonds en dix parties, chacune jusqu’à 5 milliards de drams.

Le gouvernement a approuvé la procédure d’admission dans les universités pour l’année académique 2020-2021, une liste des professions et des examens d’entrée pour l’année académique 2020-2021. Dans les conditions de l’état d’urgence instauré en République d’Arménie pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus, il est devenu nécessaire d’organiser le processus d’acceptation des demandes d’admission en ligne et de respecter les règles sanitaires et d’hygiène établies par le ministère de la Santé de la République d’Arménie lors des examens d’entrée. La décision propose d’inscrire des étudiants dans les universités sur la base des résultats d’un examen d’entrée. Les candidats doivent soumettre une demande par voie électronique au Centre d’évaluation et de test du 25 mai au 15 juin. Les examens auront lieu du 1er juillet au 8 juillet.

Le gouvernement a approuvé les exigences de présélection de l’appel d’offres dans le cadre du programme de construction de la centrale solaire photovoltaïque « Aig-1 ». La prise de décision découle des objectifs de mise en œuvre du programme d’investissement de « Masdar Armenia » et vise à organiser le processus de présélection de l’offre et d’approbation des exigences présentées aux participants à l’appel d’offres. Il est prévu qu’une station solaire photovoltaïque d’une puissance de 200 MW soit installée sur le territoire des communes de Talin et Dashtadem de la région d’Aragatsotn en Arménie. En conséquence, un appel d’offres transparent et ouvert sera organisé.

Le Chef du gouvernement, en particulier, a souligné qu’à la suite de cet appel d’offres, l’Arménie recevra des options rentables. Selon le Premier ministre, il est nécessaire d’appliquer ces règles pour un appel d’offres aussi large que possible afin de garantir la concurrence.

« Dans ce cas, nous serons convaincus que nous avons un prix objectif, que nous ne limitons pas les possibilités des autres, et, finalement, que nous avons reçu la proposition la plus avantageuse pour la République d’Arménie, ce qui est très important pour l’image économique de l’Arménie. Et c’est un signal très clair à tous les investisseurs potentiels que nous avons vraiment surmonté les monopoles en Arménie, nous invitons tout le monde à investir en République d’Arménie et faisons tout pour assurer la sécurité de ces investissements. Je pense qu’il est très important pour notre environnement d’investissement d’introduire un mécanisme d’arbitrage efficace. Bien sûr, il y a un problème ici : ce sujet est discuté depuis l’été 2018, j’ai donné plusieurs instructions. Il est très important de choisir le bon modèle pour qu’il fonctionne », a déclaré Nikol Pashinyan.