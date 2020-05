Le Caucus arménien du Congrès tire la sonnette d’alarme sur les exercices militaires de l’Azerbaïdjan

Hier, un groupe bipartite de représentants américains s’est joint aux dirigeants du Caucus arménien du Congrès pour sonner l’alarme sur les exercices militaires à grande échelle de l’Azerbaïdjan, partageant avec les dirigeants américains et les médiateurs internationaux leurs « graves préoccupations » que les actions téméraires de Bakou au milieu d’une pandémie mondiale puissent déstabiliser le Caucase .

« Nous voulons remercier le membre du Congrès Pallone et tous ceux qui se sont joints à lui dans cette initiative du caucus arménien pour alerter l’administration et la communauté internationale de la marche imprudente de l’Azerbaïdjan vers une nouvelle guerre régionale au milieu d’une pandémie mondiale », a déclaré Tereza Yerimyan, directrice des affaires gouvernementales de l’ANCA. « Cette puissante initiative législative bipartite reflète et renforce les milliers de messages que les Américains concernés envoient à Washington via la plateforme en ligne de l’ANCA .

Dans deux lettres distinctes - la première au secrétaire d’État Pompeo et au secrétaire à la Défense Esper, et la seconde aux coprésidents du groupe de Minsk de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) - le coprésident du Caucus arménien du Congrès Frank Pallone et les dirigeants du Congrès ont noté que « ces exercices sont dangereux, violent les accords diplomatiques et ont le potentiel de déstabiliser la sécurité dans le Caucase du Sud à un moment où la pandémie mondiale COVID-19 a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes et menacé la santé de bien d’autres. » Les lettres appellent l’administration américaine et les coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE à condamner publiquement les exercices militaires de l’Azerbaïdjan.

La co-présidente du Caucus arménien du Congrès, Jackie Speier (D-CA), les vice-présidents Gus Bilirakis (R-FL) et Adam Schiff (D-CA) et les représentants Judy Chu (D-CA) , Katherine Clark (D-MA), Jim Costa (D-CA), TJ Cox (D-CA), Anna Eshoo (D-CA), Raja Krishnamoorthi (D-IL), James Langevin (D-RI), Carolyn Maloney (D-NY), Grace Napolitano (D-CA), Linda Sanchez (D-CA), Albio Sires (D-NJ), Tom Suozzi (D-NY) et Juan Vargas (D-CA).se sont joints au représentant Pallone pour cosigner les lettres.

La lettre adressée au secrétaire Pompeo et à Esper exprimait spécifiquement sa préoccupation concernant une allocation de 100 millions de dollars en aide à la sécurité des États-Unis à l’Azerbaïdjan, notant que « l’aide semble avoir permis à l’Azerbaïdjan de déplacer des ressources vers des capacités offensives et de menacer davantage la vie arménienne et la stabilité régionale comme les co-présidents du Caucus du Congrès sur les questions arméniennes vous ont avertis dans des lettres qui vous ont été envoyées en septembre et novembre 2019. »

Les Forces armées azerbaïdjanaises organisent cette semaine des exercices militaires tactiques à grande échelle du 18 au 22 mai. Dans l’annonce de l’événement, l’armée azerbaïdjanaise a déclaré que « des tirs massifs d’artillerie, d’air et de haute précision seront tirés à la profondeur opérationnelle de l’ennemi », qualifiant les exercices de « offensifs » par nature. Le ministère arménien de la Défense a condamné les exercices, notant qu’ils « exacerbent l’environnement de sécurité dans la région, dans les conditions d’un impératif mondial pour des actions conjointes contre la pandémie de COVID-19 et malgré l’appel au Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, pour établir une cessez-le-feu. "

Texte de la lettre du Congrès au secrétaire d’État Pompeo et au secrétaire à la Défense Esper

Chers secrétaires Pompeo et Esper :

Nous sommes profondément préoccupés par les exercices militaires qui auraient lieu en République d’Azerbaïdjan du 18 au 22 mai 2020. Ces exercices sont dangereux, violent les accords diplomatiques et risquent de déstabiliser la sécurité dans le Caucase du Sud à un moment où le COVID -19 pandémie mondiale a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes et a menacé la santé de bien d’autres. Nous demandons instamment au Département d’État et au Département de la défense de condamner ces actions flagrantes prises par l’armée azerbaïdjanaise.

Même dans des circonstances normales, ces exercices seraient inacceptables en raison de leur caractère offensant et du non-respect des pratiques de notification diplomatique. Le 14 mai, le ministère azerbaïdjanais de la Défense a publié des informations décrivant des exercices militaires qui auraient lieu du 18 au 22 mai. Les rapports azéris indiquent que ces exercices devraient comprendre 10 000 militaires, 120 véhicules d’artillerie et blindés, 200 systèmes de missiles, 30 unités d’aviation, et divers véhicules aériens sans pilote. L’absence de notification adéquate comme le prescrit le Document de Vienne de 2011 et l’ampleur des exercices démontrent l’intention du président azerbaïdjanais Aliyev d’aggraver encore les tensions historiques avec la République d’Arménie et le Haut-Karabagh.

Nous sommes particulièrement préoccupés par le fait que plus de 100 millions de dollars d’aide à la sécurité que les États-Unis ont été envoyés à l’Azerbaïdjan au cours des deux dernières années dans le cadre du programme de renforcement des capacités des partenaires de la section 333 ont enhardi le régime Aliyev. Ce financement des contribuables défie près de deux décennies de parité dans l’aide à la sécurité des États-Unis à l’Arménie et à l’Azerbaïdjan. L’aide semble avoir permis à l’Azerbaïdjan de déplacer ses ressources vers des capacités offensives et de menacer davantage la vie arménienne et la stabilité régionale, comme l’ont averti les coprésidents du Caucus du Congrès sur les questions arméniennes dans des lettres qui vous ont été envoyées en septembre et novembre 2019.

Nous ne pouvons pas permettre à l’Azerbaïdjan d’utiliser la pandémie mondiale de coronavirus comme couverture pour ces dangereuses opérations militaires. Nous vous exhortons à condamner immédiatement les actions téméraires de l’armée azerbaïdjanaise et à travailler avec nos alliés et partenaires internationaux pour mettre un terme aux actions provocatrices du régime Aliyev.