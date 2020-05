Les États-Unis engagent un million de dollars supplémentaires pour soutenir la réponse de l’Arménie au COVID-19

Le gouvernement américain, par le biais de l’USAID, a engagé un million de dollars supplémentaires pour soutenir la réponse de l’Arménie au COVID-19.

Cette assistance continue de préparer les systèmes de laboratoire, d’activer la détection des cas et la surveillance basée sur les événements, de soutenir les experts techniques pour la réponse et la préparation, de renforcer la communication sur les risques, etc.

À ce jour, l’USAID a fourni près de 2,7 millions de dollars en financement d’urgence de la santé pour soutenir la réponse au COVID de l’Arménie.