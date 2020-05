L’Artsakh, c’est l’Arménie, c’est tout, dit Arayik Harutyunyan dans son discours inaugural

L’Artsakh, c’est l’Arménie, c’est tout, a déclaré Arayik Harutyunyan après avoir pris ses fonctions de quatrième président de la République d’Artsakh.

« Les racines de ce célèbre axiome historique ne se sont enrichies depuis des siècles que grâce aux compétences et aux efforts du peuple arménien pour créer sur sa propre terre » a-t-il déclaré.

"Au début du XXe siècle, la nation arménienne a retrouvé la force de renaître après la tragédie du génocide arménien, de se redresser après des siècles de privation et de rétablir un État national au cours du mois de mai victorieux. Même à ce moment-là, le chemin des Arméniens n’a pas été à nouveau fluide, y compris en Artsakh, où les Arméniens de Shushi en particulier ont été confrontés au génocide. L’Artsakh a été déformé et divisé au cours des soixante-dix années suivantes sous la pression de l’Azerbaïdjan soviétique. À la fin du XXe siècle, il restait une dernière étape à franchir pour purifier complètement l’Artsakh des Arméniens à l’exemple de l’ancien arménien Nakhitchevan », a déclaré le président nouvellement inauguré.



« Afin d’empêcher le nouveau génocide, les Arméniens d’Artsakh se sont levés avec le soutien inconditionnel et indéfectible de tous les Arméniens. Le mouvement Artsakh a été un éveil à l’échelle nationale pour la noble cause de la protection des libertés et droits humains fondamentaux », a-t-il poursuivi.

Arayik Harutyunyan a déclaré qu’il s’agissait d’une lutte pour le droit de millions de personnes à vivre une vie libre et digne.

« Ce fut l’une des glorieuses pages victorieuses du peuple arménien, dont la gloire suprême fut la libération de Shushi. Et nous ressentons la joie quotidienne de cette liberté avec le lien inviolable et uni avec la patrie, avec les soldats arméniens gardant les frontières, avec les relations solides rétablies avec nos frères et sœurs de la diaspora. C’est le message de liberté et de paix que nous envoyons tous aujourd’hui à tous les Arméniens et au monde depuis notre ville-forteresse historique » a déclaré le nouveau président.

Il a ajouté que l’Artsakh a toujours ressenti le ferme soutien des citoyens et des autorités de la République d’Arménie. Dans ce contexte, il a remercié le Premier ministre de la République d’Arménie Nikol Pashinyan, qui, a-t-il dit, en peu de temps a non seulement accompli un excellent travail dans le développement socio-économique de l’Artsakh, mais aussi en assurant une participation significative dans tous les programmes futurs.

" Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous assurer que l’Artsakh soutient la patrie avec tout son potentiel, et avec vous, je suis prêt à partager les difficultés de résoudre les problèmes auxquels est confrontée notre patrie unie et de relever les défis », a déclaré Arayik Harutyunyan.