Restauration d’une plaque arménienne vieille de 300 ans

Alors que le maçon enduit la touche finale de l’enveloppe en béton autour de la plaque arménienne vielle de 300 ans à Saidapet, les médias sociaux en Arménie s’illumine de messages de fête.

La plaque, qui commémore la construction du pont de Marmalong en 1726 - le plus ancien - à travers la Rivière Adyar par le marchand arménien Coja Petrus Uscan, avait disparu de la vue il y a quelques années en partie à cause de la négligence et des travaux de construction le long du pont de Saidapet. Mais maintenant, le consulat arménien de la ville, en collaboration avec le département des autoroutes, a réussi à restaurer la plaque à son emplacement d’origine.

« En février, un groupe de 20 Arméniens avait visité la ville et ils sont allés voir la plaque », explique Shivkumar Eashwaran, consul général honoraire d’Arménie à Chennai. « Ils étaient fâchés que la plaque soit pratiquement souterraine. Il y a eu un tollé en Arménie et en Inde », a-t-il déclaré.

Shivkumar Eashwaran a été dirigé vers le département des autoroutes, qui a aidé à déterrer la plaque et à lui redonner sa gloire d’antan. La majeure partie de la plaque était souterraine et a du être déterrée à l’aide d’une grue.

« Elle a été restaurée la semaine dernière. Nous construisons une structure de granit autour d’elle pour la protéger », a déclaré N Shanthi du département des autoroutes.

« Il y a eu une célébration en Inde et en Arménie lorsque nous avons partagé des photos de la restauration. La presse arménienne a couvert ce sujet par fierté », explique Shivkumar Eashwaran. La plaque sera officiellement dévoilée après les élections de mai.

Le pont de Marmalong a été dédié à la ville. Uscan avait décidé de s’installer à Madras après son arrivée dans la ville en 1724 et avait payé non seulement pour construire le pont mais aussi pour son entretien.

Le pont Marmalong a été remplacé par le pont Marimalai Adigal. La plaque a des inscriptions en persan, arménien et latin.