Sortie du livre d’Aram Turabian : L’Arménie, l’éternelle victime de la diplomatie européenne présenté à La Bouquinerie (Valence)

Le livre d’Aram Turabian sur « L’Eternelle victime de la diplomatie européenne » vient de paraitre. L’ouvrage, une réédition mise à jour du livre de 1929 fut présentée à La Bouquinerie de Valence par l’éditeur René Adjémian et Krikor Amirzayan qui signa l’avant-propos. Il fut présenté dans les bureaux de La Bouquinerie à Valence.

Krikor Amirzayan et René Adjémian se déclarent heureux pour cette réédition « qui a enregistré des dizaines de commandes avant même sa parution, alors qu’il était à l’imprimerie ». L’éditeur affirme « l’histoire de ce livre est singulière. Après la sortie du livre « Volontaires Arméniens » un lecteur m’avait envoyé en 1993 de Los Angeles le livre d’Aram Turabian en me priant de l’éditer car il recensait une source exceptionnelle de l’Histoire de l’Arménie au début du 20e siècle. Je l’avais mis de côté. Mais lors des journées du confinement, par hasard dans mes bureaux j’ai mis la main dessus. Et après en avoir parlé à mon ami Krikor Amirzayan qui l’a lu, on a décidé de le publier ».



Les éditions La Bouquinerie viennent de procéder donc au retirage de ce livre rare « L’Eternelle victime de la diplomatie européenne » d’Aram Turabian (1876-1967) témoin direct des évènements de l’époque, sur l’une des périodes les plus cruciales de l’histoire de l’Arménie au début du XXe siècle avec notamment les traités de Sèvres (1920) et de Lausanne (1923) où s’est joué le destin de l’Arménie. Le livre retraçant également l’engagement des Arméniens dans l’armée française lors de la Première guerre mondiale.

Ce livre édité pour la première fois en 1929 est tout à fait exceptionnel car l’auteur, responsable des Volontaires Arméniens, nous fait revivre avec de très nombreux détails les relations compliquées entre les nations européennes et l’Arménie représentée en France par la Délégation arménienne.

De très nombreuses lettres, documents, courriers, textes des traités sont fidèlement reproduits et commentés par l’auteur. L’engagement des combattants Arméniens sur tous les fronts (Verdun mais aussi en Orient) pendant la guerre de 14-18 est minutieusement relaté et agrémenté d’une importante iconographie.

C’est tout ce qui fait de ce livre d’Aram Turabian, qui était un témoin privilégié de cette période trouble, un des plus beaux hommages rendus à l’histoire de l’Arménie.

En avant-propos, Krikor Amirzayan insiste sur l’importance de cet ouvrage pour la compréhension des arcanes de l’Histoire de l’Arménie au début du XXe siècle qui a forgé le destin de l’Arménie. L’éditeur, René Adjémian revenant également la qualité de ce témoignage de première main d’Aram Turabian.

Aram Turabian : « L’Éternelle Victime de la Diplomatie Européenne », 25 € (+ port 7 €). Port gratuit à partir de la commande de 2 livres. Editions et Régions. La Bouquinerie - 77 avenue des Baumes - 26000 Valence - France

Tel :06 88 08 35 96 - Mail : [email protected], site : http://labouquinerie.com/