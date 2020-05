Erik Berchot : Tribute to Charles Aznavour

“A” l’invitation de Cynthia Kazandjian Hajjar, Présidente de l’Union des français de l’Étranger Los Angeles, à l’occasion du 96e anniversaire de la naissance de Charles Aznavour, né le 22 mai 1924, le remarquable pianiste Erik Berchot, accompagnateur durant 25 années de l’auteur-compositeur-interprète aux 1200 chansons, a rendu l’hommage qui lui était dû à celui dont le répertoire a été chanté dans le monde entier.

Après des interprétations de Frédéric Chopin et des musiques de films signées Michel Legrand, Erik Berchot a rendu hommage à l’immense Aznavour en interprétant pas moins de 25 de ses plus grands succès devant un public conquis.



Sylvie Vartan et son mari Tony Scotti, Mgr Mikael Mouradian et Mgr Moushegh Mardirossian

La soirée, retransmise sur TV5 monde, en un reportage signé Didier Allouch, s’est déroulée à la Résidence de France devant un parterre de 200 personnes triées sur le volet (français, libanais, arméniens et américains), parmi lesquels : le maire de Beverly Hills, la présidente du Comité des Étoiles, Sylvie Vartan, Tony Keusseyan, Dr. Eric Fugier, Dalida Keuroghlian, Fong Jarre (épouse de Maurice Jarre), Yervant Demirdjian, etc. Ce sont excusés Lionel Richie et Quincy Jones en déplacement.



La Consule adjointe Nathalie Soirat, Cynthia Kazandjian Hajjar et Erik Berchot



John Mirisch, Maire de Beverly Hills



Dalida Keuroghlian, Erik Berchot, Rana Ghadban, Présidente de la Chambre de commerce d’Hollywood et Comité des étoiles d’Hollywood, Stéphanie Renaud Productrice à Hollywood et Cynthia Kazandjian Hajjar



Lily Fugier (Warner Bros), Erik Berchot, Fong Jarre (épouse de Maurice Jarre) et le Dr Eric Fugier



Yervant Demirdjian (UGAB), Erik Berchot et Cynthia Kazandjian Hajjar



Tony Keusseyan au premier plan et Yervant Demirdjian