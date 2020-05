La cérémonie d’investiture du président de l’Artsakh Arayik Harutyunyan s’est déroulée à Chouchi

Jeudi 21 mai, la cérémonie officielle de la prise de fonction du président de l’Artsakh Arayik Harutyunyan s’est déroulé au Palais de la Culture et de la Jeunesse de Chouchi, en présence du Premier ministre Nikol Pachinian, du l’ex-président de l’Artsakh Bako Sahakian, du ministre arménien de la Défense Davit Tonoyan et de nombreux officiels dont Arkady Ghoukasyan l’ex-président de l’Artsakh, Ararat Mirzoyan le président du Parlement d’Arménie. Après les vœux de Mgr Barkev Martirosyan l’Archevêque de l’Artsakh, Arayik Harutyunyan a juré sur la Bible du 17e siècle et le drapeau de l’Artsakh qui furent emmenés sur scène, avant de prendre sa fonction de président de l’Artsakh. Puis dans un court discours il a rappelé l’unité de la nation arménienne, l’harmonie en Artsakh afin de faire face à tous les défis. « L’Artsakh c’est l’Arménie ! » a-t-il rappelé plusieurs fois dans son discours et finit par la même phrase.

Krikor Amirzayan