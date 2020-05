Kim Kardashian salue l’anniversaire de Cher : signe de l’amitié entre les deux célébrités arméno-américaines

La star de la télé-réalité Kim Kardashian et la chanteuse Cherilyn Sarkisian (Sarkisian La Pierre) dite « Cher » ont en commun une amitié, une popularité et surtout une origine arménienne. Kim Kardashian et Cher étant les deux « people » arméno-américaines les plus célèbres tant aux Etats-Unis où elles sont nées que dans le monde car ces deux stars ont une notoriété mondiale.



Cher vient de fêter ses 74 ans. Dans un message posté sur Instagram, Kim Kardashian salue cet anniversaire en postant une image de Cher en style retro à bord d’une moto en lui indiquant son admiration. « Joyeux anniversaire l’idole de mon style, je t’aime ! » a écrit Kim Kardashian pour saluer l’anniversaire de l’une des ses meilleures amies arméniennes. Kim Kardashian et Cher revendiquant haut et fort leur origine arménienne et leur amour de l’Arménie.

Kim Kardashian et Cher aux personnalités bien trempées.

Krikor Amirzayan