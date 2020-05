Le film « Ararat » d’Atom Egoyan et « America, America » » d’Elia Kazan sont en tête des 5 films les plus censurés en Turquie

Selon la revue Sondakika.com qui reprend sur son site la liste des films censurés en Turquie, « Ararat » d’Atom Egoyan et « Midnight Express » d’Alan Parker sont parmi les cinq films les plus censurés. Le spectateur turc pouvant néanmoins contourner cette interdiction en regardant ces œuvres du cinéma à travers le réseau internet ou sur certaines chaînes privées. Le film « Ararat » du réalisateur arméno-canadien Atom Egoyan réalisé en 2002 et diffusé en Turquie sur une chaine de télévision privée en 2006 -avant sa censure- évoque le génocide des Arméniens. Avec comme l’un des principaux acteurs, Charles Aznavour. Les quatre autres films qui se trouvent en tête des cinq films censurés en Turquie, sont « Midnight Express » réalisé en 1978 par Alan Parker, « Nymphomaniac » (2013) de Lars von Trier, « Laurence d’Arabie » (1962) de David Lynch et « America, Amercia » (1963) d’Elia Kazan.

Krikor Amirzayan