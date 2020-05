Nikol Pachinian qualifie de préoccupant l’épidémie de Coronavirus

Le Premier ministre Nikol Pachinian a qualifié de « très préoccupante » la propagation rapide et continue du coronavirus en Arménie, mais a plaidé contre la modification de la stratégie de son gouvernement pour faire face à l’épidémie.

Pachinian a déclaré que les autorités arméniennes ne devraient apporter « que quelques ajustements » à leur lutte « décentralisée » contre le virus, ce qui fait peser une lourde responsabilité sur les citoyens.

Plus tôt dans la journée, le ministère de la Santé a signalé au moins nouveaux 3 décès et 230 nouvelles infections au COVID-19, ce qui porte à 5 271 le nombre total de cas confirmés dans le pays, qui compte 3 millions d’habitants. Le nombre officiel de morts du virus a atteint 67.

Citant le nombre croissant de cas, le ministre de la Santé Arsen Torosian a annoncé mardi que les autorités devraient cesser d’hospitaliser ou d’isoler la plupart des personnes testées positives pour le COVID-19 dans les prochains jours.

« Nos calculs montrent que si nous ne changeons rien, nous aurons environ 10 000 cas d’ici la fin mai et ce chiffre pourrait atteindre 20 000 à la mi-juin », a déclaré M. Pachinian lors d’une réunion d’une commission interinstitutions coordonnant les mesures gouvernementales contre le virus.

Les autorités, a-t-il poursuivi, devraient donc « revoir la qualité et l’ampleur des mesures » déjà prises par elles.

« Nous devons d’abord et avant tout comprendre comment nous allons rendre plus efficace la lutte contre le coronavirus qui, selon nous, est la plus efficace », a-t-il déclaré. « À savoir, la lutte décentralisée par laquelle autant de forces et de citoyens que possible devraient être impliqués dans la lutte contre le coronavirus au niveau de la responsabilité individuelle. »

Pachinian a exhorté à plusieurs reprises les Arméniens à le faire en pratiquant la distanciation sociale et en prenant d’autres précautions recommandées par les autorités sanitaires. Des personnalités de l’opposition et d’autres détracteurs du gouvernement arménien ont réagi en l’accusant d’essayer d’esquiver la responsabilité de l’application laxiste des ordonnances de séjour à domicile par les autorités et de ne pas contenir l’épidémie.

Dans le cadre d’un condinement national imposé fin mars, le gouvernement a sérieusement restreint les mouvements de personnes et ordonné la fermeture de la plupart des entreprises non essentielles. Il a commencé à assouplir ces restrictions dès la mi-avril. Le nombre quotidien d’infections confirmées au COVID-19 dans le pays a régulièrement augmenté depuis.

Les critiques disent que les autorités ont levé le verrouillage trop tôt et en paient maintenant les conséquences. Ils citent l’exemple de nombreux autres pays, notamment la Géorgie voisine, qui ont maintenu des restrictions de confinement pendant au moins deux mois et signalent désormais des taux d’infection très faibles.

Pachinian a rejeté ces comparaisons, affirmant que l’Arménie avait à l’époque subi moins de dommages financiers et économiques dû au virus que certains de ces pays. « Nous devons poursuivre nos tactiques et ne pas sous-estimer les problèmes socio-économiques vis-à-vis des problèmes de santé », a-t-il déclaré. « D’un autre côté, l’aggravation de la crise sanitaire pourrait aggraver encore les problèmes économiques et rendre leur résolution plus difficile. »

Un communiqué du gouvernement sur la réunion présidée par Pashinian a déclaré que la commission gouvernementale avait discuté de « nouvelles actions » dans la lutte contre le virus. Mais il n’a pas rendu compte des décisions concrètes prises par l’organe ad hoc.