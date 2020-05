Malgré les mesures de confinement les enfants de l’Union Sportive Nubar de l’UGAB Paris continuent à faire vivre l’esprit sportif cher à notre association.

Nous ne pourrons malheureusement pas reprendre les activités sportives avant le début de l’été afin de respecter les mesures gouvernementales et d’éviter tout risque.

Mais nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le Samedi 5 septembre pour la reprise des entrainements et inscriptions et le Samedi 19 septembre pour la Journée Portes Ouvertes de l’UGAB Paris. L’occasion pour les enfants, parents et coachs de se retrouver et de s’inscrire aux différentes activités de l’US Nubar et de l’UGAB Paris

Journée Portes Ouvertes

Samedi 19 septembre à 14h30

Centre culturel Alex Manoogian

118 rue de Courcelles, 75017 Paris