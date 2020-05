L’Arménie devrait accélérer le développement de son industrie informatique

L’Arménie devrait accélérer le développement des technologies de l’information grâce à l’introduction de nouveaux outils, a déclaré le directeur de la Fondation des incubateurs d’entreprises (FEI) Bagrat Yengibaryan lors d’une conférence en ligne, organisée par le Club des journalistes économiques et la Fondation Konrad Adenauer.

Selon Bagrat Yengibaryan, des études sur l’impact du coronavirus sur la situation des entreprises informatiques arméniennes ont montré que les entreprises supranationales n’étaient guère affectées.

« Même si bon nombre de leurs sociétés mères à l’étranger sont apparues dans des conditions défavorables, leurs centres de recherche en Arménie n’ont pas été affectés, et certains ont même augmenté leur financement », a déclaré Bagrat Yengibaryan.

Selon lui, le segment engagé dans le développement de produits et services locaux s’est même multiplié à plusieurs reprises, malgré le fait que les sociétés d’externalisation aient le plus souffert, voire suspendu de gros contrats jusqu’à stabilisation de la situation.

Dans le même temps, les entreprises du secteur de l’ingénierie n’ont pas pu livrer leurs produits aux clients en raison de problèmes de transport.

« D’une part, c’est mauvais, mais d’autre part, c’est une bonne leçon et une opportunité de comprendre comment le pays devrait se positionner, y compris dans le contexte de la recherche et du développement », a déclaré Bagrat Yengibaryan.

Comme l’a noté Bagrat Yengibaryan, la crise a révélé non seulement les défauts du système, mais a également ouvert des opportunités intéressantes, notamment le repositionnement sur le marché. « Il est temps de dresser un inventaire et de comprendre nos forces, de repositionner les entreprises et de les orienter vers des domaines plus prospères », a déclaré Bagrat Yengibaryan.

À titre d’exemple, il a noté que le système éducatif a changé - 50% d’étudiants en moins sont allés aux universités de Harvard et de Stanford. Selon lui, cela signifie que l’Arménie devrait se concentrer sur l’éducation afin de devenir un leader dans ce domaine.

Selon lui, c’est également une bonne occasion pour les entreprises non technologiques de développer leurs capacités afin d’augmenter leur avantage concurrentiel.

Parlant des problèmes de sécurité, Bagrat Yengibaryan a noté qu’il est nécessaire de développer des solutions et de les proposer au monde. Par exemple, New York a interdit de dispenser des cours via Google ou Zoom, et c’est une bonne occasion d’occuper ce créneau en proposant de nouveaux produits.

« Il est nécessaire de trouver de nouvelles solutions technologiques pour lesquelles une énorme demande s’est maintenant formée dans le monde, et l’Arménie peut occuper ce créneau », a déclaré Bagrat Yengibaryan.

Il a déclaré que pour le développement actif du secteur, il était nécessaire de créer les conditions de l’afflux d’argent en Arménie et de permettre aux entreprises technologiques de se développer.

« Il est nécessaire de créer des conditions pour le retour des sociétés arméniennes enregistrées aux Etats-Unis, pour les encourager à changer de » résidence « en leur accordant des avantages fiscaux », a expliqué Bagrat Yengibaryan.

« J’espère qu’il n’y aura pas de récession et, en moyenne, il y aura de la croissance, car il y a des entreprises qui sont en pleine croissance. Vous avez juste besoin de comprendre l’équilibre, combien ils peuvent tirer la sphère. Je pense que, en moyenne, il y aura une croissance, mais il y aura aussi des entreprises qui seront fermées ", a déclaré Bagrat Yengibaryan.