Les employeurs obtiennent des compensations gouvernementales pour l’embauche de personnes qui ont perdu leur emploi en raison d’un coronavirus

Selon un ensemble de projets d’amendements à la loi sur l’emploi les employeurs recevront une compensation d’un montant de 200 à 350 000 drams pour l’embauche de personnes qui ne peuvent pas trouver d’emploi sur le marché du travail local, a déclaré le député Narek Zeynalyan du bloc Mon Pas.

S’exprimant lors d’une réunion de la commission parlementaire sur les questions sociales et de santé, il a déclaré que les compensations seront également versées aux employeurs qui embaucheront des citoyens devenus chômeurs en raison de la pandémie de coronavirus et des restrictions imposées pour garantir la sécurité publique. Narek Zeynalyan a noté que l’initiative est conforme aux mesures anti-crise du gouvernement.

Le gouvernement arménien a approuvé un total de 18 programmes pour compenser les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus. Huit sont conçus pour montrer l’aide à l’agriculture, au tourisme, aux PME, aux micro-entreprises, aux technologies de l’information et à d’autres industries et le reste à destination de divers groupes de la population.

En particulier, dans le cadre du cinquième programme, les entreprises qui n’ont pas licencié leurs employés et conservé leurs salaires, malgré l’état d’urgence, ont reçu une aide financière du gouvernement.

Dans le cadre du 18e programme anti-crise du gouvernement, les entreprises et les employeurs qui ont sauvé des emplois depuis le début de la crise et, en général, ont conservé le fonds des salaires avec de légères modifications recevront également une aide gouvernementale. Ce sont les entreprises qui, du 1er février au 30 avril 2020, comptaient de 2 à 100 employés et dont le fonds de revenu réel n’a diminué que de plus de 5% .