Agitation en Turquie sur une lettre de Gülen reconnaissant le génocide arménien par Harut Sassounian

Une grande controverse a éclaté en Turquie la semaine dernière après qu’un magazine islamiste turc pro-Erdogan « Gercek Hayat » (Real Life) ait affirmé que l’imam controversé turc Fethullah Gulen avait écrit une lettre le 6 mai 1965 reconnaissant le génocide arménien. La lettre est incluse dans une édition spéciale de 176 pages du magazine qui appartient au groupe de rédaction du journal progouvernemental « Yeni Safak », appartenant à la famille du gendre du président turc.

L’article de Gercek Hayat a également accusé de collaborer avec Gulen, le grand rabbin d’Istanbul Isahak Kahleva, le patriarche grec orthodoxe Bartholomée Ier de Constantinople, l’ancien patriarche arménien de Turquie Shnorhk Kaloustian, la CIA, l’OTAN, les sionistes, Hillary Clinton, le pape Jean-Paul II et d’anciens dirigeants turcs Ismet Inonu, Bulent Ecevit et Suleyman Demirel.

Gulen s’est enfui aux États-Unis en 1999. Plus tard, lui et le président Erdogan sont devenus des antagonistes après une longue collaboration au cours de laquelle Erdogan avait utilisé les contacts et les ressources de Gulen pour arriver au pouvoir. En 2016, après la tentative de coup d’État en Turquie, Erdogan a accusé Gulen d’être le cerveau du coup d’État. Erdogan a emprisonné et licencié des dizaines de milliers de partisans de Gulen. Depuis lors, Erdogan a demandé à plusieurs reprises au gouvernement américain d’extrader Gulen vers la Turquie, où il risque une mort certaine. Les États-Unis ont rejeté les demandes d’Erdogan. Même ceux accusés de s’associer à Gulen, qui vivaient en dehors de la Turquie, ont été enlevés par les agents secrets d’Erdogan et ramenés en Turquie pour faire face à des accusations sévères.

Dans ces circonstances, lorsqu’un magazine pro-Erdogan a accusé les dirigeants des minorités religieuses et d’autres personnes en Turquie de s’associer à Gulen, ils se sont inquiétés à juste titre de leur bien-être physique et des attaques possibles contre leurs institutions religieuses et culturelles.

Concernant la lettre de Gulen, publiée par le magazine turc, adressée à l’ancien patriarche arménien, elle a été publiée plusieurs fois auparavant par les médias turcs.

Voici des extraits de la lettre de Gulen du 6 mai 1965 : « J’ai connu des familles et des individus arméniens pendant mon enfance et mes emplois. Je ne cesserai de maudire le grand génocide commis contre les Arméniens en 1915. Je sais que parmi les personnes tuées et massacrées, il y avait de nombreuses personnes très respectées, pour la mémoire desquelles je m’incline avec respect. Je maudis avec une grande douleur le massacre des fils du Grand Prophète Christ par des individus ignorants qui se disent musulmans. »

Le magazine turc a rapporté qu’en réponse, le patriarche Shnorhk a remercié Gulen, déclarant que le pays avait besoin de prédicateurs comme lui : « Nous pensons que les liens fraternels resteront intacts dans notre pays sacré où il y a des prédicateurs précieux et équitables comme vous. »

La prétendue lettre de Gulen de 1965 est tapée sur un papier qui apparaît jaunâtre, ce qui lui donne un aspect authentique. En 2013, alors qu’aux États-Unis, Gulen a publié une autre déclaration qui disait : « Les Ittihadistes ont commis la mauvaise politique. C’est à nous de corriger la mauvaise politique des Ittihadistes. C’est pourquoi nous devrions être en très bon dialogue avec les Arméniens et les autres nations. Dans un souci de dialogue, nous devons utiliser chaque opportunité de la meilleure façon possible. »

La bonne nouvelle est que les chefs religieux des communautés minoritaires en Turquie ont eu le courage de critiquer sévèrement le magazine turc. Le Patriarcat arménien a publié un communiqué dans lequel il « regrettait les fausses accusations portées contre le patriarche Shnorhk. De tels écrits sous l’égide de la liberté de la presse nous causent de la douleur et peuvent entraîner des conséquences horribles. Ces mensonges inquiètent le Patriarcat arménien de Turquie et la communauté arménienne. Les manifestations racistes, comme ailleurs, également observées dans ce pays, ne permettent pas d’échapper à leurs conséquences…. Une telle médisance sans fondement est inacceptable pour nous. Nous pensons que les autorités compétentes mettront fin à cette injustice et espérons que les règles seront appliquées, en prenant les mesures nécessaires contre les auteurs. »

Le Patriarcat grec orthodoxe a également condamné le magazine turc qualifiant les informations publiées de « complètement fausses et partiales…. La publication de ces revendications cause de la détresse chez les chrétiens, les juifs et les musulmans et est particulièrement grave et irresponsable, car elle porte atteinte à l’unité de notre peuple…. Ces informations sont extrêmement dangereuses et pourraient être à l’origine d’actes de racisme et d’intolérance dangereux. Le patriarche œcuménique Bartholomée se sent très amer et plein de ressentiment pour les accusations qui ont été portées contre lui, malgré ses efforts pour le bien de notre pays. »

La communauté juive d’Istanbul a également critiqué le magazine turc : « Nous condamnons la discrimination et la provocation causées par ces publications, avec des accusations sans fondement contre notre grand rabbin. Ces publications haineuses nuisent à la Turquie. Pour notre part, nous espérons une restauration immédiate de la vérité contre ces publications de haine - par des informations correctes et des moyens légaux - car elles influencent notre Turquie, dont nous faisons partie intégrante. »

Pendant ce temps, le député arménien du Parlement turc, Garo Paylan, a renvoyé la controverse au Parlement en écrivant au vice-président du pays, Fuat Oktay : « Les expressions de haine utilisées périodiquement par les médias proches du président turc ne peuvent-elles pas entraîner des crimes fondés sur la haine ? »

Je voudrais conclure avec trois points clés :

1) Fethullah Gulen était l’allié d’Erdogan avant que ce dernier ne revendique ses pouvoirs dictatoriaux. Les publications proches d’Erdogan, plutôt que de blâmer les chefs des religions minoritaires et autres, devraient tout d’abord blâmer Erdogan pour ses longues années d’association avec Gulen !

2) Si la lettre de Gulen est authentique, il n’a rien fait de mal. Il a simplement reconnu la vérité sur le génocide arménien. Erdogan est à blâmer pour avoir menti sur le génocide arménien !

3) Les communautés minoritaires en Turquie sont terrifiées par l’article du magazine turc car elles savent qu’il y a beaucoup d’extrémistes en Turquie qui auront recours à d’horribles actes de violence contre les Arméniens, les Assyriens, les Grecs, les Juifs et les Kurdes. Leur peur est justifiée. Il convient de féliciter ces dirigeants des communautés minoritaires d’avoir dénoncé hardiment l’article menaçant du magazine turc.

Par Harut Sassounian

Publisher, The California Courier