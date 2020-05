L’Arménie émet une pièce de collection à l’occasion du 100e anniversaire de naissance d’Henri Verneuil

La Banque centrale d’Arménie a émis trois pièces de collection dédiées au 150 ème anniversaire de la naissance de l’artiste Yeghishe Tadevossian, au 125 ème anniversaire de la naissance de l’acteur Hrachia Nersisyan et au 100 ème anniversaire de la naissance du cinéaste Henri Verneuil.

Henri Verneuil - 100 ème anniversaire de la naissance

Henri Verneuil (né Ashot Malakian, 1920-2002), cinéaste français d’origine arménienne, écrivain, membre de l’Académie des Beaux-Arts de France. Il étudie à l’Ecole des Arts Appliqués de Marseille, puis entre à l’École Nationale d’Arts et Métiers d’Aix-en-Provence en 1942. Après ses études, il travaille comme journaliste, puis devient rédacteur en chef de « Horizon », un magazine arménien .

En 1945, en incarnant Henri Verneuil, il publie une série d’articles sur la question arménienne dans « La Marseillaise ». À partir de 1948, Verneuil travaille au cinéma. Il a produit plus de 40 films avec la participation d’acteurs de classe mondiale.

Un des meilleurs exemples de l’art cinématographique contemporain est « Mayrig » d’Henri Verneuil, un film biographique tourné en 1991. Il présente l’histoire de la famille arménienne qui a survécu au génocide arménien et a émigré en France. En 1996, le film a reçu un César, et le scénario a été traduit et publié dans des dizaines de langues, devenant une référence pour l’esprit inflexible et la renaissance des Arméniens.

Conçu par Eduard Kurghinyan

Valeur nominale 100

Métal / alliage d’argent

Poids 28,28

Taille 28,0 x 40,0

Quantité 500

Yeghishe Tadevossian - 150 ème anniversaire de la naissance

Yeghishe Tadevossian (1870-1936) est l’un des maîtres bien connus de la peinture de paysage et de portrait arménienne. Il est un travailleur artistique honoré de la RSS d’Arménie.

Tadevossian est né à Vagharshapat, en Arménie. Il a étudié à la pension Ter-Hakobyan à Tiflis (1879-1881), au Séminaire Lazarian de Moscou (1881-1885) et à l’École de peinture, sculpture et architecture (1885-1894). Il a travaillé comme professeur d’art au séminaire gevorgien d’Etchmiadzine (1894-1895). Tadevossian a participé à de nombreuses expositions à Erevan, Tiflis et Moscou. En 1916, il participe à la création de l’Union des artistes arméniens et est élu président. Il fut l’un des fondateurs de l’Académie géorgienne des arts (1923) et l’un de ses premiers professeurs.

Peintre principalement, Tadevossian a également exposé son talent dans le domaine du graphisme, des arts appliqués, de la mosaïque et de la sculpture.

Les premières œuvres de Tadevossian parlent d’un sens profond de la couleur et de la fidélité aux traditions classiques. Les paysages créés par l’artiste sont particuliers car ils expriment la fraîcheur et le lyrisme (« Aragats », 1917, « Ararat », 1934).

Tadevossian est un brillant portraitiste. La maîtrise du peintre est montrée dans les premiers portraits (« A. Shirvanzade », 1929, « H. Tumanyan », 1933), et son dernier tableau « Komitas », 1935, possède un portrait de premier plan. Contemporain de la montée du mouvement de libération nationale arménien, Tadevossian fait périodiquement référence au passé du peuple arménien (« Torq Angegh », 1910, « Arshak and Parandzem », 1921).

Les œuvres de Yeghishe Tadevossian se trouvent à la Galerie nationale d’Arménie, au Musée de la littérature et de l’art Charents, au Musée d’État d’art oriental de Moscou et ailleurs.

Conçu par Lusine Lalayan

Valeur nominale 100

Métal / alliage d’argent

Poids 28,28

Taille 28,0 x 40,0

Quantité 500

Hrachia Nersisyan - 125 ème anniversaire de la naissance

Hrachia Nersisyan (1895-1961) est un acteur arménien de premier plan, Artiste du peuple de l’URSS (1956).

Il a fait ses études dans les collèges français et américain et au Collège Essayan de Constantinople. L’activité scénique a commencé en tant qu’acteur dans la troupe de théâtre Penklyan. À partir de 1919, il joue au théâtre « Drame arménien » de Constantinople. En 1922, avec V. Papazyan, M.Janan et d’autres acteurs, Nersisyan a déménagé en Arménie soviétique et, à partir de 1923, il est devenu un résident permanent d’Erevan et un acteur au Théâtre d’Etat (maintenant l’Académie Nationale du Théâtre Sundukyan) .

La maîtrise et le talent de Nersisyan ont été pleinement révélés dans son jeu de Falstaff, Othello, Roi Lear de W. Shakespeare, Paghtasar Aghbar (« Paghtasar Aghbar » de H. Paronyan, Elizbaryan (« Pour l’amour de l’honneur » par A. Shirvanzade), Protasov par L. Tolstoy), Mac-Gregor (« Mon cœur dans les Highlands » par W. Saroyan). Depuis 1925, il a joué dans des films tels que Rustam (« Namus », 1925), Pepo (« Pepo », 1935), Davit Bek (« Davit Bek », 1944), Ghambaryan (« Pourquoi la rivière fait du bruit », 1958), Nerses Aghbar ( « Tzhvzhik », 1961).

Maîtrisant l’art de personnifier avec une grande facilité et utilisant un plus large éventail de moyens d’expression, Nersisyan pouvait également représenter des rôles tragiques, dramatiques et comiques, tout en véhiculant un contenu émotionnel profond. Le pathétique créatif de Nersisyan est la compassion pour le héros vraiment persécuté, qui est mise en évidence dans les rôles récents de l’artiste.

Le profil artistique, la valeur esthétique de l’art et l’attrait émotionnel ont donné à Hrachia Nersisyan une grande popularité.

Conçu par Lusine Lalayan

Valeur faciale 10000

Métal / finesse or

Poids 8,6

Diamètre 22,0

Quantité 300