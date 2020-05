La Banque Centrale d’Arménie émet trois monnaies commémoratives dont une dédiée à Henri Verneuil

La Banque Centrale d’Arménie émet une monnaie commémorative sur Henri Verneuil.

La Banque Centrale d’Arménie vient d’émettre trois monnaies commémoratives dont une dédié au 100e anniversaire du cinéaste Français d’origine arménienne Henri Verneuil (Achot Malakian 1920-2002) le réalisateur de nombreux films dont « Mayrig » en 1991. La pièce commémorative d’une valeur faciale de 100 drams est en argent, de format rectangulaire et frappée à 500 exemplaires.



La seconde monnaie commémorative émise par la Banque Centrale d’Arménie est dédiée au 150e anniversaire du peintre Yeghiché Tadevosyan (1870-1936) connu pour ses tableaux sur les paysages de la nature et les portraits. La monnaie commémorative d’une valeur de 100 drams de format rectangulaire et émise en 500 exemplaires est en argent.



Enfin, la troisième monnaie commémorative émise par la Banque Centrale d’Arménie est dédiée au 125e anniversaire du célèbre acteur de théâtre et de cinéma arménien Hratchya Nersisyan (1895-1961). D’une valeur faciale de 10 000 drams, la monnaie est en or et émise en seulement 300 exemplaires.

Krikor Amirzayan