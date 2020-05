La Fondation Calouste Gulbenkian fait un don de 30 000 $ à la communauté arménienne du Liban

Le Département des communautés arméniennes de la Fondation Calouste Gulbenkian va fournir 30 000 dollars à trois organisations communautaires arméniennes d’aide sociale au Liban pour soutenir leurs activités à la lumière de l’urgence socio-économique et médicale du pays due à la crise de Covid-19.

Les trois organisations qui recevront une aide (10 000 USD chacune) sont : la Société arménienne de secours du Liban ( Lipanani Oknutian Khatch ), l’Union arménienne de bienfaisance pour l’éducation ( Hay Grtagan Paresiragan Miutiun ) et la Howard Karagheusian Commemorative Corporation. Les fonds augmenteront la capacité de chaque organisation à répondre aux besoins de base tels que la nourriture, les médicaments et les services médicaux aux secteurs les plus vulnérables de la communauté arménienne.

Ce don vient compléter l’engagement du Département avec le secteur éducatif arménien au Liban. En décembre 2019 et janvier 2020, un soutien a été envoyé aux 18 écoles arméniennes du pays, conformément à l’accent mis par la Fondation sur l’éducation. Il s’ajoute également à l’assistance fournie à l’Arménie en avril pour les fournitures médicales liées au Covid-19.

Le don effectué par le Département des communautés arméniennes est conforme au programme plus large de secours d’urgence Covid-19 de la Fondation Calouste Gulbenkian. Il s’agit de l’une des nombreuses initiatives que le Ministère a entreprise pour faire face à la crise du coronavirus.