Les professeurs et directeurs des écoles d’Arménie devront organiser le retour des livres scolaires par les élèves en respectant les règles sanitaires

Au regard de la situation crée par le confinement suite au coronavirus et la fermeture des écoles, le ministère arménien des Sciences de l’Education et des Sports demande aux professeurs des écoles en liaison avec le directeur de rassembler tous les livres scolaires prêtés aux élèves lors de l’année scolaire.

Ils devront ainsi organiser ces retours de livres scolaires dans les conditions sanitaires définies et en respectant les règles de distanciation sociale et de sécurité définies par le gouvernement arménien.

Chaque établissement scolaire étant libre d’organiser selon les modalités de son choix le retour de ces livres scolaires par les élèves et parents. En Arménie la majeure partie des élèves suivirent l’enseignement à distance organisé par le ministère des Sciences, de l’Education et des Sports.

Krikor Amirzayan