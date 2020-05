177 citoyens arméniens rentrent par autobus de Turquie en Arménie, via la Géorgie

Hier un groupe de 177 citoyens arméniens à bord de 7 autobus rentrent de Turquie en Arménie. C’est le 2e groupe de citoyens arméniens qui regagnent l’Arménie suite au coronavirus qui paralyse nombre d’activités en Turquie. Ce retour en Arménie fut organisé par le ministère arménien des Affaires étrangères en liaison avec l’administration turque et géorgienne pour régler les formalités de ce rapatriement. A leur arrivée en Arménie les 177 citoyens arméniens devront respecter une quatorzaine, un isolement de 14 jours. Selon les autorités arméniennes au départ 245 citoyens arméniens en Turquie désiraient renter en Arménie. Mais 50 ont renoncé les derniers jours et des 195 personnes seules 177 ont réussi à prendre les 7 autobus qui se dirigent de Turquie vers Batoumi (Géorgie) et monteront dans 4 autobus envoyés d’Arménie vers Batoumi pour venir en Arménie.

Krikor Amirzayan