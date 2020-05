Elena Malisheva sur une chaîne de télévision russe s’adressant à Arminée dit « j’aime beaucoup les Arméniens »

Dans une émission médicale sur la santé « Жить здорово » (« C’est génial de vivre ») sur une chaîne de télévision russe, Elena Malisheva médecin-thérapeute s’adressant à une Arménienne du nom d’Arminée souffrant du mal de la colonne vertébrale a prodigué quelques bons conseils pour diminuer le mal. « Pour moi vivre est une souffrance. Aidez-moi » dit Arminée au médecin. Les spécialistes sur le plateau aidèrent la jeune femme dont l’état s’est amélioré « grâce aux envoyés de Dieu » dit-elle. Elena Malisheva parlant avec Arminée sur la nécessité d’exercice physique a raconté qu’elle avait une belle-fille arménienne. « J’aime beaucoup les Arméniens car la femme de mon plus grand fils est arménienne. C’est une fille merveilleuse, vraiment merveilleuse. Elle nous a gratifié de deux petits-enfants et maintenant elle est enceinte d’un troisième enfant. Bien sûr elle est plus jeune qu’Arminée elle effectue en permanence des exercices physiques. Et c’est très juste, c’est pour cette raison que ne vous découragez pas les Arméniens ! » dit Elena Malisheva en direct à l’antenne.

Krikor Amirzayan