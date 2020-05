En cas de menaces de l’Azerbaïdjan, l’Arménie donnera des réponses appropriées affirme le vice-ministre arménien de la Défense

L’Arménie suit de près les manœuvres militaires en Azerbaïdjan et en cas de besoin l’Armée arménienne mènera des « opérations de prévention » a déclaré le 20 mai lors d’une conférence de presse à Erévan le vice-ministre arménien de la Défense, Gabriel Balayan. Au sujet de ces manœuvres Gabriel Balayan a affirmé que l’Azerbaïdjan avait des obligations dans l’organisation planifiée de ces manœuvres de grande envergure, mais elle n’a pas réalisé ces obligations avec notamment le risque d’amplifier la propagation du coronavirus dans la région. L’Azerbaïdjan devait selon le vice-ministre arménien de la Défense, prévenir les organisations internationales pour ces manœuvres militaires, mais elle a failli à ses devoirs. « Mais nous sommes habitués à cela de la part de Bakou » dit Gabriel Balayan tout en affirmant qu’il n’y avait pas de tension à la frontière arméno-azérie tant en Arménie qu’en Artsakh. « Mais nous attendons tout de l’ennemi… » ajouta-t-il. Gabriel Balayan a également ajouté que pour l’instant l’Arménie ne sentait pas un danger à ses frontières. « En cas de menaces, des réponses adéquates seront données. Et vous avez déjà vu ce dont on peut faire » ajouta le vice-ministre arménien de la Défense. Il rappela que la majeure partie des dirigeants azéris était pour le contrôle de l’opinion interne…

Krikor Amirzayan