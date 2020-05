4 statuettes de l’ensemble des statues de la légendaire équipe de football d’« Ararat-1973 » ont disparu. La police a confirmé les faits. Ce matin du 20 mai elle reçut des appels signalant cette disparition et mène m’enquête pour retrouver les auteurs des faits. La statue représentant toute l’équipe d’Ararat 1973 championne d’URSS et vainqueur de la Coupe d’URSS avec chacun des joueurs posant devant la Coupe était placée près du stade mythique de « Hrazdan » où l’équipe d’Ararat d’Erévan -double championne d’URSS en 1973 et 1975 et vainqueur de la Coupe d’URSS en 1973- avait réalisé ses exploits. C’était l’épopée fabuleuse du football arménien inscrite en lettres d’or dans l’histoire du football. Les 4 statuettes des footballeurs manquants sont celles de Haroutioun Keheyan, Nikita Simonyan, Onik Abrahamyan et Robert Dzaghikian. Selon Ashot Aghababian l’un des propriétaires de l’espace du « Hrazdan » le vol se serait déroulé la nuit dernière.

Le mémorial dédié à l’épopée fabuleuse d’« Ararat-1973 » fut inauguré en 2016. Il est l’œuvre de l’architecte Tigran Barseghyan et une équipe de sculpteurs emmenée par Armen Samvelyan. Il fut réalisé à l’initiative de Gaguik Dzaroukian le président du Comité national olympique arménien et homme d’affaire connu en Arménie.

Krikor Amirzayan