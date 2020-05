Lévon Minassian, en concert « le Murmure des Vents »

Lévon Minassian (doudouk) sera en concert « le Murmure des Vents » le 1er octobre 2020 à 20 heures, au Théâtre du Passage à Neuchâtel (Suisse).

Le concert de Lévon Minassian prévu initialement le 13 mars 2020 avait été annulé pour être reporté au 1er octobre 2020.

L’un des plus grands maîtres du doudouk, l’instrument phare de la musique arménienne, capable d’exprimer l’ineffable grâce à ses envoûtantes modulations.

Interprète reconnu dans le monde entier, auteur de nombreuses mélodies rendues célèbres par le cinéma (Home, Indigènes, Le premier cri…), Lévon Minassian a collaboré avec Sting, I Muvrini, Peter Gabriel, Charles Aznavour et bien d’autres artistes encore. Loin de tout folklore, sa musique est l’âme de l’Arménie. Un concert événement, après avoir fait salle comble au théâtre Bolchoï à Moscou, et proposé comme un voyage intime et hors du temps, réunissant d’excellents musiciens !