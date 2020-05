Enzo Productions invitera le public le 3 octobre 2020 à la Salle Corot (78 rue Cardinet à Paris 17e) pour un « Concert pour le 29e anniversaire de l’indépendance de l’Arménie ».

« Sous le haut patronage de l’Ambassade d’Arménie en France quatre artistes donneront dans une des plus belles salles parisiennes un concert pour célébrer le 29e anniversaire de l’indépendance de l’Arménie. Les 3 musiciens se connaissent depuis leur enfance et se retrouvent à Paris en compagnie du comédien Simon Abkarian pour une soirée mêlant musique et poésie. »

Avec : Sofya Melikyan, piano

David Haroutunian, violon

Mikayel Hakhnazaryan, violoncelle

Simon Abkarian, comédien