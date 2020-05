Un soldat Arménien engagé tué hier soir

Hier soir mardi 19 mai à 20h30 sur une base de défense de l’Arménie, un soldat Arménien engagé a reçu en pleine tête une balle mortelle. Le militaire était Henrikh Aramyan. Une enquête est ouverte par les autorités judiciaires arméniennes pour assassinat. Alors qu’après l’arrivée de Nikol Pachinian au pouvoir, les conditions de vie des soldats arméniens avaient été améliorées et un certain nombre de mesures prises au sein de l’armée pour écarter les violences et pressions internes, force est de constater que depuis le début de l’année, le nombre de soldats arméniens tués dans l’exercice de leur fonction est plus important que ceux frappés par les balles ennemies…Ces meurtres au sein de l’Armée arménienne ternissant considérablement l’image de cette armée qui est pourtant au centre de l’intérêt du peuple arménien et des dirigeants de l’Arménie.

Krikor Amirzayan