Les incubateurs Startup Beeline commencent à accepter les candidatures pour la 7e phase

La société de télécommunications Veon Armenia (exerçant ses activités sous le nom de Beeline en Arménie) a annoncé qu’elle commençait à accepter les candidatures pour la septième phase d’incubation de l’incubateur Startup Beeline. La société a déclaré dans un communiqué de presse aujourd’hui que la date limite de soumission des candidatures est avant le 1er juin.

Le réseau d’investisseurs BANA sera à la disposition des 4-5 meilleures startups. Elles auront également l’occasion de participer à des réunions individuelles et ouvertes avec des conférenciers et des mentors de Beeline Startup Incubator, y compris des investisseurs et des entrepreneurs internationaux d’Arménie : le cofondateur de SmartClick, Rem Darbinyan, cofondateur de Crowdfunding Formula Gevork Poghosyan, fondateur et PDG de FlySpaces Mario Berta, le PDG de PicsArt Artavazd Yeritsyan, directeur de Workfront Alex Schutman, le co-fondateur et directeur d’Orion Worldwide Emma Arakelyan, la fondatrice d’Innovations EarlyOne Gevork Safaryan, l’entrepreneur et coach ICF Bassam Nadere et de nombreux autres professionnels.

Beeline Startup Incubator aide les start-up arméniennes à faire leurs premiers pas sur le marché. L’objectif de l’incubateur est d’utiliser toutes les ressources pour favoriser le développement intensif des startups et, par conséquent, assurer leur entrée sur le marché international.

Les startups résidentes sélectionnées dans un délai de 14 semaines utiliseront les ressources de l’incubateur et des conseils d’experts, travaillant dans un environnement d’entrepreneuriat actif. Les startups terminées avec succès participeront à Demodna qui accueillera des investisseurs, des professionnels de l’industrie et des représentants des médias.

Au cours des six phases précédentes, l’incubateur Startup Beeline a travaillé avec 33 startups résidentes. En 2019, 4 startups sur 15 ont attiré des investissements. Certains des meilleurs incubateurs de startups ont déjà été reconnus non seulement en Arménie, mais aussi à l’étranger. Ce sont ForgeFiction, LuckyCarrot, EasyDmarc, 4u.am, Defekt, Rendchain, SendSMS, Garoontech, StackDev, Eventor, Gebecert, Mealo. et de nombreuses autres startups.

Les startups disposent d’un espace de travail, des cours et des master classes sont organisés sur l’entrepreneuriat, la gestion, le marketing, les relations publiques, les questions financières et juridiques.