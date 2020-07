Découvrir de jeunes talents : le milieu de terrain arménien de Moscou

Nous continuons la présentation de jeunes footballeurs arméniens qui jouent à l’étranger, mais pourraient jouer un jour pour l’équipe nationale arménienne.

Le milieu de terrain offensif Eduard Asriyants, 18 ans, joue pour l’équipe U19 du CSKA Moscou.

"Je suis né le 16 avril 2002 à Moscou. A quatre ans, j’ai commencé à jouer au football au club de football de la maison centrale de l’Armée rouge. C’est ici que j’ai affiné ma technique qui, selon les entraîneurs , est une de mes qualités les plus fortes. Je suis gaucher, je joue comme milieu de terrain offensif et avant-droit.

Dès l’âge de 12 ans, j’ai rejoint l’école de sport pour enfants et adolescents de la Réserve du travail, où l’entraîneur m’a mis dans la position d’attaquant du milieu de terrain, révélant mon potentiel. Avec cette équipe, nous sommes devenus les vainqueurs de la meilleure ligue de Moscou, puis nous avons pris la deuxième place en Premier League. J’ai marqué beaucoup de buts et reçu des invitations des clubs les plus forts de Moscou.



À cette époque, les équipes de la Réserve du travail s’entraînaient à l’académie du Spartak, et mon transfert dans ce club était le plus logique. En tant que membre du Spartak, je suis devenu triple champion de la ligue des clubs de Moscou.

En 2019, j’ai déménagé au CSKA. J’ai joué dans les équipes U17 et U19 de ce club. Mon objectif est de passer du football des jeunes au football des adultes et de signer un contrat professionnel.

Il y a quelques mois, les représentants de la Fédération de football d’Arménie m’ont contacté. Ce serait un grand honneur pour ma famille et moi de recevoir une invitation de l’équipe nationale arménienne.

J’ai beaucoup d’expérience dans les tournois internationaux au niveau du club. Je suis prêt à représenter l’Arménie avec dignité sur la scène internationale. J’espère que nous nous rencontrerons bientôt en Arménie ", a déclaré Eduard Asriyants.