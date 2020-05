Levon Aronian fait match nul contre Alexander Grishchuk

Lors du troisième tour du Lindores Abbey Rapid Challenge, le meilleur joueur d’échecs arménien Levon Aronian a fait match nul avec le joueur d’échecs russe Alexander Grishchuk avec des personnages blancs.

Levon Aronian partage les 6 e -7 e places avec Grishchuk avec 1,5 point.

Les meilleurs joueurs sont le champion du monde, le joueur d’échecs norvégien Magnus Carlsen et les joueurs d’échecs américains Hikaru Nakamura et Wesley So, chacun avec 2,5 points.

Au cours des deux premiers tours, Levon Aronian avait battu le joueur d’échecs iranien Alreza Firuja, mais a été battu par Magnus Carlsen.

Le fonds de prix comprend 150 000 $. Quatre tours auront lieu le 19 mai. Les joueurs d’échecs participeront à 11 tours en trois jours, et sur les 12 participants, 8 joueurs d’échecs arriveront aux play-offs.