De Washington à Erevan pour 494 $

L’option la moins chère pour les vols de Qatar Airways à partir de maintenant jusqu’en septembre 2020 depuis les États-Unis est un vol aller-retour de Washington, DC à Erevan, en Arménie pour 494 $, selon le rapport Business Insider citant les données de Google Flights.

Qatar Airways a dévoilé sa nouvelle politique de réservation destinée à inspirer confiance aux voyageurs désireux d’explorer le monde après plus de deux mois de confinement lié au coronavirus.

Les clients réservant de nouveaux vols sur Qatar Airways, selon un communiqué de presse de la compagnie aérienne, pourront apporter des modifications illimitées sans frais. Les changements de date et même les changements de destination et d’origine, selon la politique, seront autorisés gratuitement, tant que la réservation est effectuée avant le 30 septembre et que la destination se trouve à moins de 5000 miles de la destination d’origine.

"Une recherche sur Google Flights au moment de la rédaction du présent document montre que l’option la moins chère pour les vols de Qatar Airways à partir de maintenant jusqu’en septembre des États-Unis est un vol aller-retour de Washington, DC à Erevan, en Arménie pour 494 $. Selon les règles de Qatar Airways, les villes d’origine et de départ peuvent être modifiées, la première doit être dans le même pays mais la seconde peut être à moins de 5000 miles de la ville de destination d’origine », a rapporté Business Insider.

Les vols vers Erevan n’ont pas encore été relancés et une interdiction de voyager pour les non-nationaux est toujours en vigueur durant l’état d’urgence.