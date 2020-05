Le Conseil d’administration du FMI adopte une décision concernant la libération immédiate de 280 millions de dollars pour l’Arménie

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a achevé le deuxième examen de la performance de la République d’Arménie dans le cadre du programme soutenu par l’accord de confirmation (SBA). La décision autorise une libération immédiate de 280 millions de dollars pour l’Arménie, rapporte le site Internet du FMI.

L’augmentation de l’accès aidera les autorités à contenir les risques à court terme et fournira des ressources pour répondre aux urgentes implications humaines et économiques de la pandémie de COVID-19.

Le SBA arménien de 180 millions de DTS sur trois ans (environ 248 millions de dollars), soit 139,75% du quota de l’Arménie au FMI, a été approuvé par le Conseil du FMI le 17 mai 2019.

Le Conseil d’administration a également approuvé la demande des autorités visant à augmenter l’accès au titre de l’accord SBA de l’Arménie de 100% du quota (128,80 millions de DTS ou environ 175 millions de dollars), ce qui porte l’accès global au titre de l’accord SBA à 308,8 millions de DTS (environ 240% du quota de l’Arménie ). L’augmentation et l’achèvement de l’examen rendront immédiatement disponibles 205,94 millions de DTS (environ 280 millions de dollars).

« L’impact de la pandémie de COVID-19 et le resserrement des conditions financières mondiales ont perturbé la croissance supérieure à la tendance et les conditions économiques favorables de l’Arménie. Les perspectives à court terme se sont considérablement affaiblies, les déficits budgétaire et courant se creusant considérablement cette année. Le soutien financier du Fonds aidera l’Arménie à relever ces défis, y compris les implications sociales et économiques urgentes de la pandémie de COVID-19 », a déclaré le FMI dans un communiqué.

À l’issue de la discussion du Conseil d’administration, M. Tao Zhang, Directeur général adjoint et président, a fait la déclaration suivante :

« Après une solide performance en 2019, l’économie arménienne a été durement touchée par la pandémie de COVID-19. Le gouvernement a réagi de manière proactive à la crise en adoptant des mesures de confinement généralisées tout en soutenant les individus et les entreprises vulnérables dans les secteurs les plus touchés.

La Banque centrale d’Arménie a répondu à la crise en équilibrant ses mandats en matière de prix et de stabilité financière. Pour soutenir l’économie, la banque centrale a abaissé son taux directeur et a assuré une liquidité suffisante du marché.

La mise en œuvre du programme de réforme des autorités soutiendra une croissance durable et inclusive. Cela comprend des efforts pour établir un cadre global de lutte contre la corruption, améliorer le climat des affaires et soutenir les petites et moyennes entreprises, et renforcer les secteurs de la santé et de l’éducation.

L’augmentation de l’accès dans le cadre de l’accord de confirmation fournira un soutien indispensable, permettant aux autorités d’atténuer la pandémie et de soutenir les ménages et les entreprises touchés ».