Le président arménien et le PDG de Moderna discutent des moyens de surmonter la pandémie de Covid-19

Le président Armen Sarkissian s’est entretenu avec l’homme d’affaires et philanthrope américano-arménien Noubar Afeyan, dont la société travaille à la création d’un vaccin contre le Covid-19.

Le président a des entretiens et des discussions à distance avec des personnalités et des hommes d’affaires arméniens bien connus, spécialistes dans divers domaines, qui sont impliqués dans la lutte contre l’épidémie de coronavirus dans divers pays et entreprises, y compris la mise au point d’un vaccin.

La société américaine Moderna, co-fondée et dirigée par Noubar Afeyan, travaille activement au développement d’un vaccin contre le coronavirus.

Noubar Afeyan a informé le président Sarkissian des résultats positifs des tests de vaccination.

Le Président a souhaité plein succès à Nuoar Afeyan dans ses efforts, notant que la combinaison de l’expérience et des connaissances conduirait à des résultats positifs.

Le président arménien et l’homme d’affaires américano-arménien ont également échangé des vues sur la situation du Covid-19 en Arménie et sur les possibilités et les moyens de la surmonter. Le Président a souligné la nécessité de travailler ensemble pour surmonter la situation, notant que ce n’est qu’avec des efforts conjoints qu’il est possible de sortir de cette nouvelle épreuve.

Le vaccin expérimental contre le COVID-19 de Moderna Inc, le premier à être testé aux États-Unis, a produit des anticorps protecteurs chez un petit groupe de volontaires sains, selon des données très précoces publiées lundi par la société de biotechnologie.

Les données proviennent de huit personnes qui ont participé à un essai de sécurité de 45 sujets qui a débuté en mars. Le vaccin Moderna est l’un des plus de 100 en cours de développement destiné à protéger contre le nouveau coronavirus qui a infecté plus de 4,7 millions de personnes dans le monde et tué plus de 317 000 personnes.

Dans l’ensemble, l’étude a montré que le vaccin était sûr et que tous les participants à l’étude ont produit des anticorps contre le virus.