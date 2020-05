L’essai du vaccin contre le coronavirus de la société Moderna montre des premiers résultats prometteurs

Le vaccin expérimental contre le COVID-19 de Moderna Inc, le premier à être testé aux États-Unis, a produit des anticorps protecteurs chez un petit groupe de volontaires sains, selon des données très précoces publiées lundi par la société de biotechnologie.

Les données proviennent de huit personnes qui ont participé à un essai de sécurité de 45 sujets qui a débuté en mars. Le vaccin Moderna est l’un des plus de 100 en cours de développement destiné à protéger contre le nouveau coronavirus qui a infecté plus de 4,7 millions de personnes dans le monde et tué plus de 317 000 personnes.

Dans l’ensemble, l’étude a montré que le vaccin était sûr et que tous les participants à l’étude ont produit des anticorps contre le virus.

Une analyse de la réponse chez les huit individus a montré que ceux qui ont reçu une dose de 100 microgrammes et les personnes qui ont reçu une dose de 25 microgrammes avaient des niveaux d’anticorps protecteurs contre le virus qui dépassaient ceux trouvés dans le sang des personnes qui ont récupéré du COVID- 19, la maladie causée par le coronavirus.

La nouvelle, publiée dans un communiqué de la société américaine de biotechnologie, a augmenté les actions de Moderna de 20% dont le président est Noubar Afeyan.