Source d’Arménie - Appel à cotisation 2020

Appel à cotisation 2020 !

Dans la période difficile que nous vivons, nous espérons que vous allez bien vous ainsi que vos proches.

Comme vous le savez sans doute, notre action est multiple et de qualité à travers entre autres :

La délivrance de cours magistraux sur des aspects fondamentaux de la culture et de l’histoire du monde arménien dans le cadre de la Chaire d’Arménologie au sein de l’Université Catholique de Lyon ;

Un cycle de cours exceptionnels et hebdomadaire par visioconférence durant la période du confinement ;

Un cycle de « conférences » sur la transmission de la culture arménienne en collaboration avec l’école quotidienne Markarian-Papazian à Lyon ;

La constante mise à jour de notre application Armenian Traveller’s Guide (la toute première application mobile gratuite permettant aux touristes de découvrir la culture arménienne lors de leurs séjours dans différentes villes).

Nos projets 2020 sont riches et variés :

La poursuite du cycle sur la transmission de la culture arménienne en collaboration avec l’école Markarian-Papazian ;

Le lancement de notre nouvelle section bibliographique du Campus Numérique Arménien ;

La publication d’un essai sur les relations entre l’Ourartou et l’Arménie ;

La diffusion de nos premières vidéos pédagogiques ;

Et deux nouveaux cours au sein de nos Chaires de recherche et d’enseignement.

Pour toutes ces raisons, et bien d’autres, nous espérons pouvoir compter sur votre soutien et vous contactons aujourd’hui afin de vous inviter à renouveler votre adhésion à l’association Sources d’Arménie ou à y adhérer.

Dans le contexte actuel, il nous semble préférable que le règlement de la cotisation (fixée à 30 €) soit fait via internet :

soit par virement bancaire en utilisant le RIB de l’association (en annexe) et en adressant un mail de confirmation à [email protected] (afin que nous communiquiez votre nom et vos adresses mail et postale)

soit par Paypal en utilisant notre site https://sourcesdarmenie.com à l’onglet boutique).

Néanmoins, si cela n’était pas possible, vous pouvez, comme par le passé, nous adresser votre règlement par courrier avec la fiche jointe en annexe.

Nous vous invitions également à nous contacter pour de plus amples informations et vous remercions par avance de l’attention portée à nos actions.