L’Armée arménienne a débuté le 19 mai des opérations d’entraînement de grande envergure avec sa division blindée « Baghramyan » équipée de plusieurs véhicules portant des lanceurs de missiles multiples « Smertch » de fabrication russe. Ces opérations de tirs sont dans une phase d’attaque contre l’ennemi avec capacité de destruction massive des objectifs militaires prédéfinis par le commandement de l’Armée arménienne. L’objectif de ces manœuvres militaires étant de teste la capacité du commandement de l’armée arménienne en cas d’attaque et de la coordination des informations sur le terrain de guerre. Des batteries de lance-missiles étant apportées en renfort de ces attaques. Ces manœuvres dureront 3 jours et devront confirmer la capacité d’attaque de l’Armée arménienne et la parfaite maitrise de la technique de lancement des missiles « Smertch ».

Krikor Amirzayan