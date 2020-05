Le règlement du conflit de l’Artsakh était l’un des sujets majeurs de l’échange téléphonique entre Sergueï Lavrov et Elmar Mamedyarov

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue azéri Elmar Mamedyarov ont eu un entretien téléphonique hier portant sur le règlement du conflit du Haut Karabagh (Artsakh).

Selon le bureau de presse de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov et Elmar Mamedyarov ont analysé également le rappariement des citoyens russes en Russie et azéris vers l’Azerbaïdjan. Ils ont affirmé leur intérêt de la mise en place rapide de ces rapatriements réciproques en facilitant les procédures administratives. A noter que ces dernières semaines les échanges diplomatiques entre Moscou et Bakou s’accélèrent.

Krikor Amirzayan