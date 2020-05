Une femme de 57 ans et sa belle-mère de 92 ans meurent à Lousaghpyur (région de Chirak) dans l’incendie de leur maison en bois

Drame au village de Lousaghpyur dans la région de Chirak (nord-ouest de l’Arménie) la nuit du 18 au 19 mai où un incendie fit 2 morts. Les victimes sont deux femmes, Knarik (57 ans) et Medea (92 ans) sa belle-mère. Elles ont trouvé la mort dans l’incendie de leu maisonnette en bois offerts après le séisme de décembre 1988 par la Finlande. Vers 0h20 l’incendie ravagea la maisonnette alors que les deux femmes dormaient. « Il nous était impossible de s’approcher de la maison qui brûlait, nous n’avons pas réussi à les sauver » dit un voisin choqué. Scène dramatique où la vielle dame criait et demandait du secours. « Nous entendions ses cris mais nous ne pouvions pas s’approcher. Les barrières en métal posées à la fenêtre nous empêchaient d’avoir accès mais jusqu’à ce qu’on l’arrache, le toit de la maison s’est effondré et les voix se sont tues » dit avec déchirement au cœur Mels Manoukyan un responsable du village.

Les deux corps calcinés furent extraits des décombres à 6 heures du matin par les pompiers d’Ani, de Gyumri et d’Artik venus avec 4 voitures pour éteindre le feu. La femme et sa belle-mère vivaient ensemble, les autres membres de la famille étant partis s’installer à l’étranger. Knarik était restée au village pour venir en aide à la vieille dame, sa belle-mère. Ses enfants et son mari vivant à Krasnodar au sud de la Russie. Des proches qui sont bloqués en Russie, ne pouvant pas prendre un moyen de transport du fait du coronavirus et des frontières fermées.

Krikor Amirzayan