Péniche Anako : 1000 Chaises Vides pour se faire entendre !

Lieux de vie et de convivialité, les établissements du Collectif Canal 19 attirent chaque année les parisiens dès l’arrivée des beaux jours. Cette année, leur survie est menacée. C’est le cas pour la Péniche Anako. Voici le communiqué du « Collectif Canal 19 » :

L’engouement pour le canal de l’Ourcq va croissant depuis une dizaine d’années, pour le bonheur des habitants du quartier comme pour l’ensemble des parisiens et des touristes.

S’ils viennent chercher la quiétude des bords de l’eau et la douceur des soirées d’été, ce sont nos établissements qui animent le canal ; ouverts toute l’année, ils fidélisent une clientèle de quartier et accueillent tous les publics, été comme hiver. Dans les circonstances actuelles, nous sommes les partenaires sur lesquels compter pour participer à une organisation harmonieuse et responsable de l’espace public.

L’année 2020 marquera un tournant dans cette belle histoire dont nul ne peut conter la fin. Cependant les mesures prisent aujourd’hui influeront significativement le paysage offert aux Parisiens demain. Or,

nous sommes Fragilisés par les 3 mois de fermeture administrative liés à la crise sanitaire.

Nous sommes Impuissants sur la date et les conditions qui vont présider à la réouverture de nos établissements et aux règles du dé-confinement applicables à la restauration (mesure de distanciation = perte de tables et de revenus).

nous sommes Inquiets d’entendre parler dans la presse de la réouverture de Paris Plage et du bassin de natation sans que la Mairie de Paris ne cherche à concilier la tenue de cet événement cher aux Parisiens et l’impact de cette manifestation sur nos établissements.

Nous sommes Dubitatifs suite à l’arrêté préfectoral du 12 mai qui stigmatise la consommation d’alcool alors que le Covid peut se transmettre en buvant du jus de pomme. « Prohibition in Paris » !!? Pour montrer que nous sommes déterminés à défendre ensemble la richesse du canal de l’Ourcq, ses cafés, ses restaurants, sa vie de quartier, son attractivité :

Le Collectif Canal 19

décide d’occuper l’espace par une installation de Chaises Vides (Environ 1000 chaises vides pour les milliers d’emplois en danger !)

le 19/05/2020 entre 9h & 12h

sur les Quais de la Loire et Les Quais de Seine autour de la Passerelle de la Moselle

& nous réclamons

la solidarité de Paris Plage

remplacer les palissades des abords de nos lieux par des éléments qui ne bloquent plus la vue du canal et en permettent l’accès

la mise en avant des établissements de restauration du Bassin par une signalétique

la suppression cette année des buvettes pour ne pas nous apporter une concurrence mortelle s’ajoutant aux mesures de distanciation que nous devrons mettre en place

une plus grande collaboration entre Paris Plage et nos établissements pour que ce soit la fête pour tout le monde

la solidarité de la municipalité

Agrandir les terrasses avec l’accès au quai

Le maintien des péniches qui travaillent toute l’année sur le bassin

L’accès aux quais jusqu’à 02H

Le Collectif du Canal 19 Le Collectif du Canal 19 s’est formé il y a 1 an, il représente plus d’une trentaine d’établissements, bars travaillant sur la zone du Canal de l’Ourcq

Participants : 25°Est, Atalante, Au rdv de la Marine, Banc public, Bar Le 61, Baraquai, Barourcq, Bastringue, Belle Rive, Cambuse, Coco, Côté Canal, Gang des mamies, Hang’art, Jaures, Kaffee 19, KIEZ Kanal, La Cantine Bretonne, La Plage, Le Comptoir du Canal, Maison Becquey, Mamakin, Mezig, Odilon Cafe, Pavillon des Canaux, Paname Brewing Company, Péniche Anako, Péniche Antipode, Péniche Cinéma, Péniche Grande Fantaisie, Simonetta, Typick