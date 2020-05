Le limogeage des directeurs du Collège arménien Yessayan d’Istanbul crée l’émoi de la communauté arménienne

Le 15 mai les directeurs du Collège arménien Yessayan d’Istanbul en voisinage de l’église arménienne Sainte-Trinité (Sourp Yerortoutioun) du quartier de Beyoglu ont été écartés de leur fonction informe le site ermenihaber ? Ces deux directeurs du Collège Yessayan sont Satenig Nishan et Arlin Yeshiltepe. La nouvelle de leur mise à l’écart a provoqué un grand émoi au sein de la communauté arménienne d’Istanbul où ces deux directeurs étaient connus pour leur engagement et compétences. Le Patriarcat arménien d’Istanbul qui revient sur cette nouvelle et écrit dans un communiqué que « Le Patriarche Sahag Machalian considère intolérable ces faits et pour cela a écrit une lettre à la Fondation du collège pour demander à ses membres de revoir cette décision. » L’archevêque Sahag II a appelé le 18 mai le président du Conseil de l’église Sainte-Trinité de Beyoglu, Simon Tchekem et les directeurs du Collège Yessayan pour leur inviter à une réunion au Patriarcat arménien.

Krikor Amirzayan