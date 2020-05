Le CCAF soutient l’appel de Patrick Karam et des associations pour l’Outre-mer

Dans une lettre ouverte au Président de la République, publié par le JDD, Patrick Karam, 52 personnalités et 133 associations, dont le CCAF dénoncent le « manque de moyens » dédiés au système de santé des territoires d’outre-mer et s’inquiètent des conséquences économiques et sociales de l’épidémie de Covid-19 pour les habitants ultramarins. Ils demandent un « plan d’investissements massifs » et dévoilent des propositions.

https://www.lejdd.fr/Politique/personnalites-et-associations-denoncent-les-carences-structurelles-des-outre-mer-face-a-la-pandemie-3969040