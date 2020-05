Une maison de retraite d’Erevan infectée par le coronavirus

Des dizaines de résidents et employées d’une maison de retraite de Erevan ont été hospitalisées ou placées en isolement ce weekend après avoir été testés positifs au coronavirus. Selon le ministère arménie du travail et des affaires sociales, trois des 17 résidents hospitalisés étaient toujours dans un état critique lundi 18 mai. Les 28 autres personnes infectées par le virus sont des membres du personnel soignant. Une porte-parole du ministère, Sona Martirosian, a précisé qu’ils étaient placés en isolement dans des hotels, car ne présentant pas de symptômes. Quelque 200 personnes âgées residaient dans cette maison de retraite située dans le district de Nork, dans les faubourgs dela capitale. S.Martirosian a indiqué que tous les residents avaient passé des tests du coronavirus dès la detection par les autorités des premières infections à la fin de la semaine dernière. S. Martirosian a indiqué aux journalistes du service arménien de RFE (Azatutyun.am) que les résidents dont les tests avaient été négatifs seraient testés une nouvelle fois avant la fin du mois, et que les autorités avaient renforcé le dispositive medical pour suivre l’évolution de l’épidémie dans ce nouveau cluster.

L’Arménie, où les traditions familiales encore vivaces -et les difficultés financières aussi- maintiennent les “anciens” dans le giron des familles, n’a que trois maisons de retraite, l’équivalent de nos Epad, qui abritent quelque 580 personnes âgées et retraités, qui y reçoivent une assistance médicale s’il y a lieu. Ces établissements occupés par des personnes vulnérables au virus avaient été soumis à un strict isolement dès la fin février, avant même que le premier cas de coronavirus soit enregistré dans le pays. A ce jour, seul l’établissement de Nork a été infecté par le COVID-19, et le facteur contaminant n’a pas encore été identifié. Vahan Zurabian, le directeur d’une autre maison de retraite de Erevan, a confirmé qu’on n’avait enregistré aucun cas de coronavirus parmi ses 210 residents, en ajoutant que ses employés avaient respecté rigoureusement les règles du confinement. “Le personnel ne regagnait pas son domicile [après le travail]”, a indiqué V.Zurabian, en précisant que son établissement avait évité tous contacts physiques et visites [avec l’extérieur]”.

