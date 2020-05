Le ministère arménien de la santé rend la levée du deconfinement responsable de la propagation de l’épidémie

Le gouvernement arménien peine à clarifier son discours politique, alors que la propagation du coronavirus atteint de nouveaux records sur le territoire national. Si le premier ministre Nikol Pachinian assume pleinement sa décision d’engager le pays sur la voie du déconfinement, mis en œuvre depuis la mi-avril et accéléré le 4 mai avec la réouverture de la plupart des commerces et lieux publics, le ministère de la santé se montre nettement plus mesuré et prudent, sinon pessimiste, et constatait lundi 18 mai, que la levée des mesures gouvernement de restrictions sur la circulation des personnes et les activités économiques et commerciales avait contribué à la brutale accélération de la propagation du coronavirus en Arménie, ses chiffres font état d’une nouvelle hausse record du nombre de personnes infectées par le COVID-19 au cours des dernières 24 heures.

Le ministère, dont le responsable lui-même, Arsen Torossian, s’est placé en isolement après avoir été en contact avec plusieurs fonctionnaires testés positifs au virus, a indiqué que 351 autres personnes avaient été testées positives en une journée, portant à 4 823 le nombre total de cas confirmés dans le pays. Ce nouveau chiffre traduit une tendance persistante et inquiétante depuis quelques jours à la hausse ; Samedi, le ministère avait ainsi fait état de 259 nouveaux cas, un chiffre déjà sensiblement supérieur à celui rapporté précédemment. En termes de statistiques, le record est là encore hélas battu, puisque cette hausse de 7,8 % des cas constitue la plus forte jamais enregistrée depuis que le ministère établit son bilan journalier des contaminations par le COVID-19, début avril. Le ministère fait aussi état d’un autre décès survenu au cours des dernières 24 heures, portant à 61 le nombre total des personnes tuées par le virus dans le pays. Un chiffre qui n’inclut d’ailleurs pas les patients décédés des suites de pathologies respiratoires annexes, au nombre de 25 à ce jour. Le ministère affirme que leurs décès ne sont pas liés directement au coronavirus.

Alina Nikoghosian, la porte-parole du ministère de la santé, a souligné que l’une des raisons de l’augmentation du nombre de cas ces jours derniers, tient au fait que des personnes plus isolées ont pu être testées à l’issue de leurs deux semaines de confinement. “Ceux qui ont été en contact avec les cas confirmés ont été aussi testés en nombre”, a indiqué A. Nikoghosian aux journalistes de RFE/RL en ajoutant : “Nous parlons ici de familles entières et d’autres cercles élargis. C’est la deuxième raison”. Mais A.Nikoghosian a admis que le déconfinement accéléré du pays avait contribué à un rebond de l’épidémie de coronavirus. Le gouvernement de l’Arménie, comme d’autres pays, avait imposé début mars une série de mesures drastiques à la population : outre le confinement à leurs domiciles, les Arméniens ne pouvaient plus circuler, les transports publics étant à l’arrêt, comme d’ailleurs la plupart des entreprises tenues pour non vitales. Il avait commencé à assouplir graduellement à la mi-avril ce train de mesures qui avait alors paru porter ses fruits, la contamination marquant alors une tendance à la baisse. La tendance s’est nettement inverse depuis et le nombre de nouveaux cas de coronavirus n’a cessé d’augmenter.

Pourtant, le gouvernement a décidé la semaine dernière de lever les dernières restrictions, ou rouvrant les transports publics et les crèches et les maternelles, les centres commerciaux, les restaurants et les cafés, dont les terrasses avaient été ouvertes dès le 4 mai, ainsi que les clubs de gym et autres salles de sport, qui rouvraient leurs portes lundi. La vie semblait ainsi avoir repris son cours normal lundi à Erevan, dont la quasi totalité des 800 minibus et 300 bus avaient repris le service dans la matinée. Les agents de police étaient pourtant présents aux arrêts de bus à travers la capitale pour rappeler que la menace du coronavirus restait bien réelle, et pour s’assurer que les conducteurs de bus comme les employés et les passagers respectaient bien les mesures de distanciation sociale et d’hygiène préconisées par le gouvernement, qui entend s’en remettre au sens de la responsabilité des citoyens, tenus de porter masques et gants, et de se laver les mains avec du gel hydroalcoolique censés être mis à leurs disposition dans tous les bus, minibus et même les taxis. Le nombre des passagers dans ces moyens de transport est par ailleurs limité. D’abord incrédules et sceptiques, les habitants de la capitale semblent désormais désireux de satisfaire à ces exigences sanitaires, même si certains se plaignent de difficultés à respirer à travers les masques, qui seront d’autant plus sensibles que l’été, souvent torride à Erevan, approche. A.Nikoghosian a toutefois reconnu que ces gestes barrière pourraient ne pas suffire à éloigner le virus, qui risqué au contraire de relancer son inéluctable offensive à la faveur du déconfinement. “A ce rythme, nous pourrions avoir quelque 6 500 cas le 24 mai, et plus de 12 000 cas le 8 juin”, a-t-elle déclaré.

Dans sa conférence de presse de cinq heures, Samedi, Nikol Pachinian a minoré les conséquences de cette deuxième vague de cas annoncée. Il a fait valoir que plus de 70 % des personnes infectées ne présentaient pas de symptômes et seulement une petite partie d’environ 700 malades du COVID-19 souffrant de pneumonie se trouvait dans une situation critique ou grave. L’Arménie se sera face à une grave crise sanitaire que “si le nombre de personnes gravement malades dépasse 1 400”, a affirmé le premier ministre, en prenant en considération les capacités hospitalières du pays. A.Nikoghosian a de son côté déclaré que les autorités sanitaires avaient la capacité d’hospitaliser ou d’isoler et de traiter tous les citoyens infectés, mais en écho aux déclarations plus alarmistes du ministre de la santé Arsen Torosian, elle a prévenu qu’elles pourraient être bientôt amenées à appeler tous les patients asymptomatiques à rester confinés chez eux. N.Pachinian avait déclaré le 4 mai que la solution pour triompher du virus ne dépendait plus seulement désormais de son gouvernement mais de tous les citoyens arméniens. Il avait plaidé une fois encore la semaine dernière en faveur de sa “tactique décentralisée de lutte contre le coronavirus”. Plusieurs voix se sont élevées pour accuser le premier ministre de tenter d’esquiver la responsabilité de son gouvernement dans son incapacité à endiguer l’épidémie, et pour reprocher aux autorités de n’avoir jamais été en mesure de faire respecter les règles du confinement, et d’y avoir mis un terme trop vite, en en faisant payer les conséquences au pays.