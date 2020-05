Un général azéri affirme que l’Azerbaïdjan possèderait une arme « deux fois plus puissante que l’Iskander M »

Depuis l’acquisition par l’Arménie de missiles Iskander M en 2016 auprès de la Russie, l’Azerbaïdjan exprime son inquiétude en diffusant des informations au sujet d’armes destructrices encore plus puissantes que les missiles Iskander M qu’elle possèderait. Car seule l’Arménie possède au Sud Caucase ces missiles Iskander M.

La dernière en date de cette inquiétude azérie est la déclaration du général azéri Yachar Aydemirov qui a déclaré que l’Azerbaïdjan possède des missiles « deux fois plus puissants » que l’Iskander M a rapporté le site minval.az. Le général azéri évoque des hypothétiques batteries de missiles « dômes de fer » capables de semer le déluge et la terreur sur l’Arménie. Le problème est que l’Azerbaïdjan qui a tenté d’acquérir sans succès à l’étranger l’équivalent d’Iskander M -dont seule l’Arménie possède en dehors de la Russie- continue d’alimenter sa crainte par des déclarations mensongères.

Krikor Amirzayan