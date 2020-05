L’apiculture est en développement en Arménie

Honey.am est une union de 27 apiculteurs travaillant dans différentes régions d’Arménie. La marque a été créée par George Tabakyan lorsqu’il est finalement retourné en Arménie depuis le Liban. Honey.am achète du miel arménien et le présente sur les marchés locaux et internationaux, a déclaré la banque ACBA-Crédit Agricole dans un communiqué de presse.

Actuellement, les apiculteurs partenaires de l’entreprise sont situés à Arpi Lich, Berkaber, Karvachar, Shamshadin, Urtsasar et Aytakhth. Toutes ces colonies sont soit des villages frontaliers, soit situées dans les territoires libérés.

« Il existe environ 20 types de miel en Arménie fabriqués à partir de nectars de différentes couleurs et d’arbres. Je ne veux pas prétendre que notre miel est le meilleur au monde, mais sa qualité est l’une des plus élevées. Il doit juste être correctement annoncé et commercialisé pour que les clients étrangers, par exemple, en Europe ou en Amérique, apprécient son coût et sa saveur pure et naturelle ", a déclaré George Tabakyan.

Selon lui, pour évaluer le marché, lui et ses partenaires à ACBA-Crédit Agricole et l’Union allemande pour la conservation de la nature et de la biodiversité (NABU) se sont rendus en Allemagne, où il a visité des foires au miel pour mieux comprendre les exigences du marché international.

« Le commerce est un organisme vivant ; il doit toujours se développer et progresser. C’est comme une guerre : vous avancez en remportant de petites batailles », a noté George Tabakyan.

Honey.am produit des produits biologiques depuis 2015. En tant que participant au programme conjoint « Développement de l’agriculture biologique » dirigé par ACBA-Crédit Agricole et NABU, l’entreprise a obtenu un certificat de producteur d’aliments biologiques.

La banque ACBA-Crédit Agricole est contrôlée par la Banque centrale d’Arménie.

ACBA a été créée en 1996 dans le cadre du programme TACIS de l’UE. Grâce à une coopération à long terme et mutuellement bénéfique entre ACBA Bank et le Crédit Agricole français, ce dernier est devenu le plus grand actionnaire d’ACBA en septembre 2006. ACBA a été restructurée, devenant une société anonyme et a été renommée ACBA-Crédit Agricole Bank.