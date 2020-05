Le gouvernement arménien soutiendra des initiatives visant à créer de nouvelles entreprises à partir de zéro

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a présidé lundi une réunion qui a examiné une série de politiques anti-crise, conçues par son gouvernement pour compenser les effets du coronavirus, a indiqué le service de presse du gouvernement.

Il a déclaré qu’un projet de programme conçu pour fournir une assistance de l’Etat aux initiatives visant à créer une entreprise à partir de zéro a été discuté.

Les bénéficiaires de ce programme sont de nouveaux projets commerciaux en dehors d’Erevan dans le domaine de la production et de la prestation de services. Un soutien sera fourni par le biais du Centre de promotion des investissements.

Le programme a été approuvé et sera envoyé à l’approbation du gouvernement. Les participants à la réunion ont également évoqué les résultats des programmes économiques et sociaux anti-crise et les prochaines étapes.

Le gouvernement arménien, en général, a approuvé 18 programmes pour contrer les conséquences économiques du coronavirus. Parmi ceux-ci, huit sont destinés à fournir une assistance à l’agriculture, au tourisme, aux PME, aux micro-entreprises, aux technologies de l’information et à d’autres industries et les autres à divers groupes de la population