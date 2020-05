Les entreprises arméniennes bénéficieront d’exigences simplifiées pour le transport de produits alimentaires et non alimentaires

« L’Union économique eurasienne (UEE) a simplifié les exigences relatives au transport de produits alimentaires et non alimentaires. La Fédération de Russie a annulé les exigences relatives au transport séparé de ces produits sur les marchés intérieurs des pays membres de l’UEE » a déclaré Gegham Vardanyan, ministre des marchés intérieurs, des technologies de l’information et de la communication de la Commission économique eurasienne.

« La simplification des règles est un fait important pour créer un environnement sans entraves sur les marchés intérieurs de l’UEE, pour le développement économique de l’Arménie et des autres membres de l’Union. En particulier, les entreprises arméniennes verront leurs coûts réduits, ce qui aura un effet positif sur la compétitivité et l’intégration des marchés au sein de l’Union », a déclaré M. Vardanyan.

Plus tôt, le Département du fonctionnement des marchés intérieurs de la CEE a révélé que la partie russe avait des exigences supplémentaires pour le transport des produits alimentaires.

Selon le règlement technique de l’Union, le transport de divers groupes de marchandises est simultanément autorisé. Cependant, il est nécessaire de garantir des conditions excluant leur contact, leur pollution et les modifications des propriétés organoleptiques des produits alimentaires.

Des consultations correspondantes ont eu lieu avec des représentants des ministères impliqués dans la réglementation du processus de ce transport. Désormais, les règles sanitaires russes sont harmonisées avec les normes des règlements techniques de l’UEE.