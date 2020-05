Les règles durcies dans les jardins d’enfants d’Erevan

Les jardins d’enfants d’Erevan reprendront leurs activités le 20 mai, a déclaré lundi le vice-maire d’Erevan, Tigran Virabyan, lors d’une conférence de presse au Centre d’information unifié.

Selon lui, les jardins d’enfants fonctionneront selon un mode spécial, en particulier les enfants de parents qui ne peuvent pas travailler à distance, ainsi que les enfants de familles socialement défavorisées pourront y entrer.

Il a noté que les sondages menés ont montré qu’il y avait 11 000 parents sur 31 000 inscrits dans les 161 jardins d’enfants relevant de la compétence de la municipalité d’Erevan.

Il y a des règles strictes pour visiter le jardin d’enfants, y compris le marquage dans la cour des jardins d’enfants pour maintenir une distance sociale. Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans le jardin d’enfants - les enfants seront accueillis par les employés qui mesureront à distance leur température.

Tigran Virabyan a noté que pendant la journée, la température sera également mesurée, et si elle augmente, les parents seront avisés de ne pas amener l’enfant le lendemain.

Il a exhorté les parents à être patients, car toutes les procédures seront effectuées par une seule entrée, à travers laquelle les jardins d’enfants devront laisser 80 à 100 enfants en conformité avec les règles de sécurité.

Selon ses mots, il y aura 8 à 10 enfants en groupe, ce qui garantira toutes les mesures de sécurité et les jardins d’enfants refuseront des jeux et des jouets sur lesquels les virus peuvent s’accumuler, ainsi que de toutes les activités impliquant une communication étroite avec les enfants.

« Nous avons déjà acquis 161 thermomètres à distance pour tous les jardins d’enfants et il est important que les directeurs observent également strictement toutes les mesures de sécurité, excluent la possibilité d’organiser des événements de groupe et des vacances », a déclaré le responsable municipal.

En ce qui concerne le personnel, il a déclaré que 20 à 22% des employés qui se trouvent dans la zone à risque ne viendront pas travailler, mais, comme auparavant, seront entièrement payés à 100%. Ils seront remplacés par leurs collègues, le travail a déjà été fait et des instructions claires ont été données.

Si les employés refusent de travailler sur la base de leur propre sécurité, leur salaire sera calculé sur la base des « temps d’arrêt forcés ».

« Les travailleurs qui acceptent de travailler dans de telles conditions seront payés à hauteur de la totalité du salaire, nous trouverons également des moyens d’incitations supplémentaires », a expliqué M. Virabyan.

Il a noté que dans les jardins d’enfants, la désinfection sera effectuée quotidiennement (deux fois par jour). Par ailleurs, la municipalité a acheté plus de 160 000 masques et plusieurs milliers de litres de gel hydroalcoolique pour le mois prochain afin de fournir à tous les employés les moyens appropriés.

« Tous les employés seront tenus de respecter strictement les règles de sécurité. Ce test est pour nous et il doit être passé avec autant de succès que possible. Les employés qui ne respectent pas les règles établies pour assurer la sécurité seront renvoyés du système », a déclaré Tigran Virabyan. , ajoutant que les contrôles seront effectués non seulement par des personnes responsables, mais également par la mairie, et sans préavis.

Concernant la question de la restauration, le vice-maire a déclaré qu’il n’était pas nécessaire d’apporter de la nourriture au jardin d’enfants. La livraison de nourriture se fera comme avant, mais avec des règles plus strictes. En particulier, certains produits ne peuvent être livrés qu’en colis ; un certain nombre d’autres mesures de sécurité sont également prévues.

« La sécurité des enfants est plus importante pour nous, et quiconque essaie d’enfreindre les règles sera exclu du système. Nous procéderons à des vérifications quotidiennes et nous ne ferons aucun compromis », a déclaré Tigran Virabyan.

Il a exhorté les employeurs à être compréhensif avec leurs employés en cas de retard car ceux qui emmènent des enfants dans les jardins d’enfants devront passer plus de temps car les procédures seront longues.

En ce qui concerne la question du travail des jardins d’enfants en mode de jour prolongé (pour les parents qui travaillent), a noté le vice-maire, cette question est toujours en discussion.

L’état d’urgence, introduit en Arménie le 16 mars 2020 et prorogé jusqu’au 14 mai, est de nouveau prorogé jusqu’à 17h00 le 13 juin inclus.