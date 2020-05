Le gouvernement arménien discute du programme de dépenses à moyen terme pour 2021-2023

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a présidé lundi une réunion pour discuter d’un projet de programme de dépenses publiques à moyen terme conçu pour 2021-2023, a rapporté le service de presse du gouvernement.

Il a indiqué qu’une attention particulière a été accordée aux principaux indicateurs macroéconomiques et au cadre budgétaire du programme. La réunion a examiné divers scénarios en raison de la crise et des développements possibles.

Nikol Pashinyan a demandé aux parties prenantes concernées de discuter en détail des propositions faites pour le programme afin de le finaliser, et a également attaché de l’importance à la mise en œuvre d’étapes successives pour mettre en œuvre le programme d’investissement et élaborer de nouveaux projets de développement.

« Tout doit être fait pour que les événements évoluent selon le scénario optimiste », a déclaré le chef du gouvernement.

Un état d’urgence de 30 jours pour freiner la propagation du coronavirus a été déclaré en Arménie le 16 mars et des restrictions ont été imposées à la libre circulation des citoyens. Le gouvernement a également interdit certains types d’activités économiques. Le 13 avril, le gouvernement a prolongé l’état d’urgence d’un mois et le 4 mai, il a levé l’interdiction de presque tous les types d’activités économiques et la libre circulation des citoyens, à l’exception des transports publics. Le 14 mai, le gouvernement a de nouveau prolongé l’état d’urgence de 30 jours.

Cependant, malgré l’extension, les transports en commun, les écoles maternelles, les centres commerciaux, les restaurants et les gymnases ont rouvert à partir du 18 mai et le port du masque est devenu obligatoire dans les espaces publics.

Selon les dernières données officielles, quelque 351 nouveaux cas de nouveau coronavirus ont été enregistrés en Arménie au cours des dernières 24 heures, portant le total à 4 823 cas confirmés ; 61 personnes sont décédées du COVID-19 et 2 019 patients ont guéri.