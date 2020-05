La fondation caritative Tashir fait don d’environ 6 000 livres au Saint-Siège d’Etchmiadzine

La fondation caritative Tashir a déclaré qu’elle avait fait don d’une grande collection de livres - environ 6000 - au Saint-Siège d’Etchmiadzine, qui sera bientôt disponible pour les lecteurs du Matenadaran Vatche et Tamar Manukyan (dépositaire de livres et manuscrits).

Selon le communiqué de presse de la fondation caritative Tashir, les livres en arménien et en langues étrangères, ainsi que divers précieux dictionnaires en arménien et en langue étrangère, des encyclopédies, des collections complètes de certains périodiques importants ont une valeur particulière.

Elle a également déclaré que les publications les plus rares des premières décennies des XIXe et XIe siècles avaient une valeur particulière. La collection comprend une historiographie arménienne presque complète, sous la forme des premières et meilleures publications de recherche, ainsi que des études historiographiques les plus importantes.

« Le peuple arménien a toujours montré une attitude particulière envers les philanthropes et les donateurs de livres, grâce auxquels, d’abord les manuscrits, puis les livres imprimés« ont pris vie », devenant populaires et accessibles à tous. Aujourd’hui, la tradition de donner des livres est particulièrement importante pour la jeune génération en termes de renforcement et de développement de l’amour des livres et de la lecture », a déclaré le prêtre Ararat Poghosyan, directeur de la maison d’édition du Saint Siège d’Etchmiadzin et du Matenadaran.

La fondation caritative Tashir, fondée par un éminent homme d’affaires russe d’origine arménienne, le président du groupe d’entreprises Tashir Samvel Karapetyan, est activement impliquée dans des activités caritatives et de parrainage. La mission de la fondation est de promouvoir le développement social, spirituel et économique.

Le groupe d’entreprises Tashir comprend plus de 200 entreprises.